立院周四決戰工輔法 大學生串聯反農地送終

2019-06-26 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院臨時會預定周四處理《工廠管理輔導法》修正草案，但是否針對特定工廠登記設定落日條款尚未定案，藍綠預計有一番攻防。立法院外今則出現台大、政大、台北大學等學生串連，反對政院版工輔法讓「農地被送終」，要求立委嚴格監督修法，別讓經濟發展變成更大的破壞。

學生團體指出，原先違章工廠臨時登記落日期限，是在2020年6月2日，有近4萬的工廠未依現行法規定變更為合法用地，結果行政院提出《工廠管理輔導法》修正草案，未訂定落日條款、放寬納管期限、鬆綁工廠汙染類型認定等問題，目前有3個跨校團體與90位學生陸續聯名反對，要求設定落日、拒絕經濟部主導工輔法、拒絕工輔法架空國土計畫法。

政大社會系學生林聖昌表示，身為彰化人的他目前是北漂學生，幾次返家逐漸發現連「南彰化」都逐漸被違章工廠危害，但是工廠與農田如此接近，鄰近作物恐會有問題，也影響全台民眾的肚子，且既有工廠無法集中管理監測，往往相關單位難以追查偷排偷放的來源，意味著傷害會持續發生。

政大台灣史研究所碩士生蘇淋齊則質疑，工輔法主管機關是經濟部，雖然屢次對外強調對於汙染的認定交由環保署，可工輔法並未明文紀載此點，依據過往經濟部對汙染的寬鬆認定，甚至爐渣都被認定為副產品，未來恐被有心人士利用造成農地汙染。

據了解，大法官人事案周四表決後，緊接著就是要處理工輔法。政院人士指出，環保團體要求訂定特定工廠登記的落日條款，目前確實還有在跟委員討論，方向就是要讓民眾放心，不會讓高汙染產業汙染農地。