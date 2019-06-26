大法官被提名人謝銘洋 昔連署「拔管」今仍不贊成任命

2019-06-26 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



立法院臨時會今天審查司法院大法官人事同意權案，被提名人、台大法律系教授謝銘洋今天接受朝野立委詢答。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

立法院臨時會今天審查司法院大法官人事同意權案，被提名人、台大法律系教授謝銘洋今天接受朝野立委詢答；由於謝銘洋過去曾連署「拔管」，成為今天國民黨立委詢答焦點，國民黨立委王育敏問謝銘洋是否認同教育部任命管中閔為台大校長，謝銘洋說他不贊成，但必須尊重。

謝銘洋5年前曾在太陽花學運落幕時以台大法學院長身分，肯定學生反服貿，反抗違法的政府，且在座談會上說執政者是台大法律系校友，「沒把馬英九教好」，去年教育部駁回管中閔遴選案時，台大法律學院教授和校友在網路上共同連署，呼籲校方重啟校長遴選、重建校務會議正當程序、建立台大學術與法治典範，謝銘洋當時也名列連署發起人。

謝銘洋今天在立法院接受朝野立委詢答，接連上場詢答的國民黨立委將焦點放在他曾對前總統馬英九和台大校長管中閔任命案的評論和態度。

王育敏說，謝銘洋現在擔任民進黨仲裁委員，但大法官要超越黨派、獨立行使職權不受任何干涉，她問謝銘洋是否能做到超越黨派獨立？謝銘洋回「當然做得到」。

王育敏表示，謝銘洋過去高分貝批馬，當初說台大法學院沒有把馬英九教好，但他明明比馬晚幾年畢業，是馬的學弟不是老師，有什麼資格跟立場去說沒教好？「這是好大的口氣，大言不慚，政治立場表露無遺」。

謝銘洋說，他當時不是說他沒教好，他是說「我們」沒教好，因為他當時是法律學院院長，「我們」指的是整體。

王育敏說，謝銘洋在管案也有鮮明角色，參與連署，那現在管中閔擔任校長，謝銘洋接受管校長嗎？謝銘洋說，管在程序上是教育部同意任命，是台大現在合法校長，王育敏認為謝銘洋的說法打臉過去連署的自己，謝銘洋說「是的」，連署時是在教育部還沒任命前，「所以教育部的任命我也不贊成，但必須尊重」。

王育敏追問，那他對於另一位台大法律系校友的前總統陳水扁看法如何，陳水扁貪汙四個案子判決定讞等，謝銘洋說，他尊重法院的判決，至於陳水扁是否無罪，他說法院判決確定，有沒有經過正當程序是一回事，有的案件牽涉到中間換法官的問題；謝銘洋的說法引發王育敏不滿，她說謝的說法接近獨派說法，謝的政治立場表露無遺，「有政治立場不如就大方說出來」。