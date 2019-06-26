曾說「台大沒把馬英九教好」 謝銘洋：民主國家批評元首正常

2019-06-26 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



謝銘洋指出，批評國家元首在民主國家都是正常的。圖／取自國會頻道 分享 facebook

大法官被提名人謝銘洋，曾在太陽花學運時期提出台大沒有把馬英九教好引發討論，他今在立法院接受人行使同意權委員訊問時表示，任何人批評國家元首在民主國家都是正常的；但立委曾銘宗不接受，質疑謝銘洋對國家元首的基本尊重都沒有，「台大沒有把你（謝銘洋）教好」，且被蔡英文總統提名因此不敢批評蔡英文。

被問到為何會認為台大沒有把馬前總統教好，謝銘洋表示，這件事情不能太簡化的被回答，此事發生在太陽花學運時期，抗爭是因為立院聯席會張慶忠委員宣布審查通過，要送交立院存查，引發學生反對接著318佔領立法院，當時如果馬英九可以秉持台大自由民主學風，必然可以舒緩情緒，但是馬強調堅持且必須通過，且指責學生以違法方式佔領立法院，基於保護學生立場，因此他出言批評。

曾銘宗則批評，台大的校訓是「敦品勵學、愛國愛人」，但謝銘洋連對國家元首的基本尊重都沒有，連說兩次「台大沒有把你教好。」

曾銘宗接著追問謝銘洋，台大有沒有把蔡英文、陳水扁前總統教好，謝銘洋則重申，當時批評馬英九的時候是學者身分，也是台大法學院院長，職責就是要保護學生，「我覺得任何人批評國家元首在民主國家都是正常的」，時空背景不能相提並論，否認被提名因此不敢批評蔡英文。

至於政治檔案法草案可以沒收民間證物檔案，曾銘宗質疑這是否侵害人民財產權？謝銘洋表示，如果基於一定公益性考量，有很多關於人權民主的資料，那是國家共通資產，不認為要求把相關歷史記憶資料交出來違反財產權保障。

謝銘洋說，促轉條例如果符合憲法第23條，後續也按照促轉條例所規定的程序進行的話，應該是沒有違憲問題，但具體上促轉條例哪一條違憲，他不能回答，因為基於這些案件可能會進入審議，他不能事先表態。

曾銘宗也談到大法官汰除機制，謝銘洋則說，相關法律沒有規範，沒有辦法回答，可能要看別的國家是否有撤職相關規範，但縱使要做也必須經過非常嚴謹的程序，因為很可能侵害大法官職權。