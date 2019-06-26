韓國瑜要台灣當「塞子」 外交綠委：完全聽不懂
國民黨總統初選首場國政願景發表會昨登場，五位參選人聚焦兩岸外交議題。高雄市長韓國瑜表示，台灣要當世界的「塞子」，不要美中的「棋子」。長年研究國際政治的民進黨立委羅致政今天表示，「我完全聽不懂他講什麼」，韓只是用話術、奇怪的言語搶焦點，完全沒有內涵、聽不懂。
羅致政表示，在兩岸議題上，他認為張亞中論述最有準備，雖然張的說法不是新的，也不是國民黨主流。
羅致政表示，兩岸情勢很大變化，很遺憾國民黨參選人還停留在「九二共識」時代。從香港看得出來，兩岸天崩地裂變化，一國兩制也被挑戰，「我們做了主張」，但國民黨還是抱守著過去20年來索認為有效的九二共識，這與現實環境脫節。
至於國民黨初選可能結果，羅致政說，目前看起來韓國瑜還是領先，但不可否認韓國瑜過去犯不少錯，包過「小三通事件」、國高中生嗆韓，領先也被追上、追過。現任高雄市長要挑戰大位的正當性及能力，民眾都看得出來。
未來總統大選若綠藍白「三腳督」，蔡英文總統的選情是否較危險，羅致政說，選舉還有6個月，太快下結論不宜，現任執政者最重要拚政績，行政院長將「好菜」端出來，對總統連任立委席次都會有幫助。
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