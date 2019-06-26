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「華府小英後援會」啟動 盼蔡英文訪問華府

2019-06-26 06:59聯合報 記者張加╱即時報導

原「華府小英後援會」近日選出新召集人簡明子，號召台灣同鄉支持台灣總統蔡英文競選連任；簡明子表示，蔡英文任內台美關係取得很大進步，也獲美國信任，相信蔡英文是最適當的人選。

簡明子25日接受電訪時說，最希望蔡英文能訪問華府，或到華府附近，雖然預期短時間內較難達成，但這是大家的期望；若蔡英文出訪過境紐約，後援會將盡可能組團前往。

後援會近期將接待民進黨主席卓榮泰率領的訪問團，卓榮泰預計30日在馬里蘭州台灣基督長老教會舉行僑界座談會。

「華府小英後援會」發布新聞稿指出，2020年對台灣民主歷程是決定性的一年，是民主自由法治與獨裁專制威權的價值選擇；後援會2020年支持蔡英文競選連任，本著關心台灣前途與民主自由，公義和平的前提，持續在往後台灣總統選舉中，支持最具有台灣意識的候選人。

簡明子受訪表示，蔡英文是不二人選，在她任內，台美關係取得很大進步，台美關係趨近於官方；蔡英文的處理方式、溝通能力，以及獲得美國信任，都是促成台美關係進步的因素，因此後援會一致認為，此時蔡英文是最適當的人選。

被問及後援會對蔡英文的副手人選有何期許，簡明子回應，他不替蔡英文點名人選，但目的是以贏得選舉為主，當然希望副手在各方面都可為她加分；後援會也歡迎副總統參選人訪問華府，應由競選總部衡量哪一位最適合與美國政府及同鄉溝通。

新聞稿指出，後援會正式名稱為「華府台灣總統選舉後援會／蔡英文總統後援會」，團隊16日在台灣基督長老教會召開籌備會議，由原召集人蔡武男主持，十多位台灣人社團領袖出席，於會中選出簡明子為新的召集人。

總統蔡英文。本報資料照片
總統蔡英文。本報資料照片
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