「旗津溫州沒有小三通」 陳其邁問：為什麼愛說謊？

2019-06-25 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



高雄市觀光局長潘恒旭25日上午出席民間「上和海運」公司的「高雄旗津-溫州洞頭小三通直航典禮」儀式，引發爭議。行政院副院長陳其邁晚間在臉書質疑：「為什麼愛說謊？」

高雄市長韓國瑜近來接連被學生嗆，日前雄中畢業生抱著書上台與韓國瑜微笑合影，書名卻是「為什麼愛說謊」，引起熱議。陳其邁拋出這句「為什麼愛說謊」，也吸引許多網友在臉書留言。

針對上和海運公司舉辦「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，陸委會已回應表示，高雄旗津至溫州洞頭「小三通」首航是個大騙局，意圖為地方營造發大財的假象，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責，陸委會嚴厲譴責。行政院長蘇貞昌也透過臉書怒批：「若有人要違法通航，政府一定嚴辦！」

陳其邁隨後也在臉書表示，私訊裡滿滿的「旗津溫州小三通」活動照片，字字充滿大家對防疫和國安的憂心，「但是，主辦活動海運公司已經解散、宣稱首航的兩艘船仍在高雄港內、高雄旗津和中國浙江省溫州洞頭都不是核准的小三通港口。」

「從以上三件事，可以知道該活動就是謊言！」陳其邁說，兩岸直航為中央職權，未經許可根本不能從事直航，「違法事項，政府一定會嚴加查處到底！」