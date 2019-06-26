區域綠委提名 蔡英文走訪地方整隊

2019-06-26 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 、鄭媁／台北報導



蔡英文總統本周起走訪縣市，針對區域立委提名進行整隊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 尋求連任的蔡英文總統在初選結束後，首要工作是黨內整合，陸續與黨籍立委、地方黨部主委會面，聽取意見，本周起走訪縣市針對區域立委提名進行整隊，預計七月底前完成。

此外，先前成立的總統競選辦公室未來與黨中央的整合以及分工，可望在六月底前底定。

相關人士表示，今年因為有黨內初選，競選辦公室暫且作為黨內初選的聯絡窗口，因此包括黨中央的輔選機器，在初選後才能啟動；受到初選期間的影響，目前須加快腳步，盡早完成整隊。至於競選主軸及議題設定、定位等，都要在競選團隊架構出爐後才會陸續展開。

他指出，不同於在野黨是挑戰的一方，蔡總統是尋求連任的現任總統。在野黨是以文宣、政策白皮書為主，作為執政的民進黨，自然是以執政成果，也就是政績作為主要對外訴求，不光如此，也會陸續有新的政策措施推出，府院在過去半年合作無間，一旦加入黨機器後，戰力也會升級。

不過，蔡政府近來釋出多項政策利多，包括台商回台投資大力補貼、學貸利率調降、青年安心購屋政策。國民黨團昨抨擊蔡政府是為明年大選藉「鈔票換選票」。

民進黨黨內人士表示，執政黨推動政策、落實照顧人民，天經地義。他說，去年九合一敗選，執政團隊不光從人事下手，也從政策面來檢討，提高政策執行效能，讓民眾有感，府院聯手的成效，未來必然對整體大選都是正面的效果。