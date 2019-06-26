老人花費少？ 公教年改釋憲激辯

憲法法庭昨天召開公務員年改釋憲案言詞辯論，休息時間鑑定人李來希（左）跟與會人員交談。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook 大法官昨天完成公、教年改聲請釋憲案的言詞辯論，在「適足生活保障」如何認定、老人花費是否較少等議題上激烈交鋒，憲法法庭審判長許宗力最後宣示，會在一個月內指定公布解釋日。

行政院和考試院相關代表都指出，年金漸進式改革有必要，公務人員退休及撫卹制度是政府編列預算的恩給制，如今國人平均餘命增加十八歲，公務員自願退休比例高，退休年齡低、人數激漲，年輕世代承受沉重的負擔，若不化解財務危機，將危及退休制度，並稱年改方案符合「適足生活」標準。

全國公務人員協會理事長李來希以鑑定人身分，對年改法案的「適足生活」定義提出質疑，軍人與公教的樓地板差了五千元，「同樣吃米長大，為何不同」？

大法官湯德宗提問，「適足」目標希望維持退休人員的生活，「就我看來滿困惑，甚至滿諷刺的。」報告內容提及「多砍、少不補」，在三萬三一四○元以上者最多砍到此，但不到三萬三一四○元的不補，如果按適足照顧退休生活的標準，為什麼不應該補？

行政院、考試院的機關代理人、律師黃旭田指出，資料顯示年紀愈大的人花費愈少，若有較大金額支出則在醫療花費，健保有保障，並非薪資要處理的問題。

此話一出引起聲請方不滿，代理人董保城反問「你有當過老人嗎？」立委高金素梅更以自身經驗駁斥說，在部落看過非常多失能，但不見得年紀大的人，光是老人尿布一個月就要花一萬多元，不知道對方為何認為一個老人家只需一萬多元就可維持生計，若對方和衛福部都不知道這些事，「那我不知道台灣是什麼樣的國家？」

立委林德福則說，年金制度可討論修改，但不應牴觸信賴保護原則，危及公務員制度性保障等憲法上重要的原則。