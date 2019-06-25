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中職／逆轉秀！猿破紀錄 連5半季封王

1.3萬碩博士流浪 反年改：私校生樂見國立大學教授

2019-06-25 23:10聯合報 記者王宏舜╱即時報導

教師年改釋憲言詞辯論25日下午登場，聲請人和關係機關一開始就火藥味十足。立委曾銘宗指年金改革讓退休的大學教師領得比中小學教師少，顯然不合理，多位大學教授心灰意冷出走，影響高等教育發展。不過關係機關代理人黃旭田隨即反駁，稱改革後大學教師退休金仍比中小學教師高。

曾銘宗在一開始陳述辯論要旨時，就批評蔡英文政府以財政困難、黑洞為由進行年改，但去年卻讓9388個有錢人減稅342億元，今年元旦時又說稅收超收500億，而前瞻計畫預算高達8900億，分明是債留子孫，為了選票而綁樁。曾說，年金改革讓公部門人才流失、國家競爭力衰退，大學教師的退休金竟比中小學教師還少，哪裡公平、合理？

聲請人代理人董保城教授表示，教師傳道、授業、解惑，重要性不亞於公務員，釋字332號解釋也討論教師久任問題，但如今風中殘燭的老人卻遭宰割，國家若對老師出爾反爾，老師要教學生「說話不算話」？

律師黃旭田引去年數據指，年改前大學教師退休金平均每月7萬6千元，中小學教師約7萬元；改革後首年大學教師月領6萬5千元，中小學老師6萬1千元，均逐年遞減，直至第10年大學教師為5萬2千元，中小學老師是4萬9千元，沒大學教師領得少的問題。

黃說，大學教師較晚進入職場，但也較晚退出職場，加上他們學歷高，起敘薪資也高，不可否認大學教師學術研究加給多，無其他加給，若所得替代率以本俸乘以兩倍來計算，大學教師相對來說有些吃虧，但此問題年改前後都一樣，「不要把帳都算在年改上」，應改變薪資結構。

教改的第六項爭點題綱為「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第77條第1項第3款規定，停止就任或再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資之受規範對象領受月退休金，是否侵害受規範對象之平等權、工作權及財產權?」。

關係機關代理人翁國彥律師表示，年改重點在公平、適足、永續，否則未來世代實質支配的所得將越來越少，目前有1萬3千名碩、博士尋無正式教職，退撫制度不能「過度保護」，也不可「保護不足」。翁說，反對年改者認為自己一輩子戮力從公，但台灣島嶼上的各行各業都是在奉獻，想要安養天年，「你們也有子女，不會希望子女繳了錢以後都領不到」，中華民國的一份子都應同舟共濟。

董保城說，他們到學校是教書、作育英才，學校不是「中年的收容所」，私校學生也樂見有國立大學教授來授課，非聘年輕教授來「填位」。董認為辯論場上一邊主張「法治國」原則，另一邊強調「社會國」原則，「講東講西」。行政院政務委員林萬億說，聲請人認為年改違憲，但關係機關認為沒有違憲，雙方自然有攻防，他認為對方有很多不正確的引述。

教師年改釋憲言詞辯論25日登場，聲請人和關係機關一開始就火藥味十足。 記者王騰毅...
教師年改釋憲言詞辯論25日登場，聲請人和關係機關一開始就火藥味十足。 記者王騰毅／攝影
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