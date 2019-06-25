政見會與周錫瑋「撞衫」？ 張亞中：衣服只有兩卡皮箱
國民黨國政願景電視發表會高雄場結束，孫文學校總校長張亞中會後自評表示，他是參選人中，最能清楚且具體地對每個主題提出理念政策與方法的人，聽完其他人發表內容，擔心他們去跟民進黨辯論，會受大非常大的挑戰。
周錫瑋與張亞中身材差不多，政見發表會上兩人穿著也很像，媒體詢問兩人是否「撞衫」。張回說，他的衣服很少，大概只有兩個皮箱，西裝只有幾套換來換去，沒有為政見會特別準備衣服。
現場媒體請張亞中自評表現，他表示，他大概是5人中對每個主題非常清楚且具體提出理念政策與方法的人，政見會不是參加演講而已，應該真正把理念講出來，聽完其他4人講法，內心有一個感覺，他們若去跟民進黨辯論，會受到非常大的挑戰。
媒體詢問張郭、韓等人表現如何，張亞中認為，他不會刻意要求郭董與韓市長，因為郭是成功企業家，對憲政外交國安陌生；韓市長幾個月前還是果菜公司總經理，接觸一些地方人物，憲政外交與國安問題也是比較生疏。另外，若已是國民黨的長期政治人物，面對這些問題，會用比較嚴格的標準來看待。
對於朱的表現，張亞中說，對於政治發表要考慮每個人過去背景，朱市長說他已經準備27項政策，很想聽看看哪些政策比較具體，空洞的話大家都會講，憲政、一國兩制、立法亂象不好，但要思考用何方式與主張可以解決問題，這就是「方法論」；不要把國民黨的勝選建立在討厭民進黨的論述上，應該建立在國民黨如何把台灣帶到更好的方向上。
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