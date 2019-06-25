政見會與周錫瑋「撞衫」？ 張亞中：衣服只有兩卡皮箱

2019-06-25 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國民黨國政願景電視發表會高雄場結束，孫文學校總校長張亞中會後自評表示，他是參選人中，最能清楚且具體地對每個主題提出理念政策與方法的人，聽完其他人發表內容，擔心他們去跟民進黨辯論，會受大非常大的挑戰。

周錫瑋與張亞中身材差不多，政見發表會上兩人穿著也很像，媒體詢問兩人是否「撞衫」。張回說，他的衣服很少，大概只有兩個皮箱，西裝只有幾套換來換去，沒有為政見會特別準備衣服。

現場媒體請張亞中自評表現，他表示，他大概是5人中對每個主題非常清楚且具體提出理念政策與方法的人，政見會不是參加演講而已，應該真正把理念講出來，聽完其他4人講法，內心有一個感覺，他們若去跟民進黨辯論，會受到非常大的挑戰。

媒體詢問張郭、韓等人表現如何，張亞中認為，他不會刻意要求郭董與韓市長，因為郭是成功企業家，對憲政外交國安陌生；韓市長幾個月前還是果菜公司總經理，接觸一些地方人物，憲政外交與國安問題也是比較生疏。另外，若已是國民黨的長期政治人物，面對這些問題，會用比較嚴格的標準來看待。