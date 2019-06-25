談國防 郭台銘：台灣需要高科技含量防禦性武器

2019-06-25 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨總統初選第一場國政願景電視發表會，今晚在高雄登場。再提及外交和國防政策上，鴻海前董事長郭台銘表示，國防靠和平不是不買武器，而是不要「為買而買」，我們需要的是更高科技含量的防禦性武器，而且自己要發展AI＋5G，要讓國防產業與台灣科技業全面結合。

在外交上，郭台銘說，台灣在強權之間的關係，就要不一樣。一個優秀的外交官養成不易，民進黨不尊重專業、任意酬庸，導致外交官士氣低落；他做企業，用人唯才，他贏得大選，必定尊重職業外交官的專業。同時，他有一個只有他才有的優勢。他到美國，戴著中華民國國旗帽子進白宮、見川普；他在買日本夏普時，讓中華民國的國旗與日本國旗同時掛在各國媒體面前。

郭台銘說，只有他擁有與多國領袖之間的個人交情。「我就是中華民國的『最強外掛』！』

此外，在國防安全上，郭台銘說，國防靠和平不是不買武器，而是不要「為買而買」；做為總統、身為三軍統帥，捍衞國家主權以及自由民主的制度是他的責任，「我們不怕打、不畏戰，但為了人民，我們更應該避免打，避免送我們的孩子上戰場。」

郭台銘強調，我們需要的是更高科技含量的防禦性武器，而且自己要發展AI＋5G，要讓國防產業與台灣科技業全面結合。更重要的是國防自主過程中的武器研發，絕不能成為貪污的溫床。他舉例，像是慶富案，連個軍艦的影子都沒看到，就被貪了一堆民脂民膏。他做總統，絕不容許發生這種弊端。

郭台銘說，他的前半生，就是創業、創業、再創業，他的後半生，肯定不會比前半生更長了，所他要把有限的生命奉獻給養育他的國家、在埋葬他親人的土地上，教養他的後代、幫助他的同胞，「讓我的國家昂首闊步、邁向成功。」

「各位，我是郭台銘，我來了，台灣就要不一樣。」郭台銘重申，高雄要贏、台灣要贏、中華民國 要贏。國民黨要三贏，相信郭台銘！」