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韓國瑜展現選總統企圖心 直言這些困難需要中央支援

禮讓時力？民進黨沈發惠宣布不選汐止區立委

2019-06-25 21:33聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨前立委沈發惠稍早在臉書上表示，他將不爭取汐止區立委提名，並接受蔡英文總統邀請，加入蔡總統競選團隊。消息一出許多選民紛紛留言，關心民進黨是否會將這一區繼續禮讓給時代力量。

沈發惠表示，經過一段沉澱和思考，要跟鄉親與好友報告，他將加入蔡英文總統競選團隊，全力為台灣輔選，不爭取本區立委的提名，「當我們看到台灣的民主面臨來自境外的威脅，台灣的主權在中國的威脅下危如纍卵，基於對台灣未來的擔憂，也受香港反送中事件的觸動，讓我重新思考個人的進退與腳步。」

沈發惠說，日前他與蔡總統有一次會面討論，他們同樣重視去年九合一選民所傳達的訊息，更認知到歷經黨內總統初選之後，團結一致、整合戰力，是當前最迫切的議題，

只有民進黨再次贏得人民的信任，才能守護國家主權、民主生活，「蔡總統同時也向我提出，加入她競選團隊的邀請，非常感謝總統的看重與信任，面對如此關鍵的挑戰，唯有戰戰兢兢、全力以赴！」

沈發惠說，他願意加入總統連任競選團隊，貢獻一己之力，全力輔選。力量不分散，民主才會有希望，他將不爭取本區立委的提名，除了全力投入總統輔選工作外，是希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓黨中央有更寬廣的空間，去集結其他進步的力量、共同布局，以贏得2020國會優勢，共同守護台灣民主。

沈發惠說，最後，感謝鄉親22年來對他的栽培，鄉親的支持與疼惜，感恩在心；也慶幸去年能成功將市議員交棒給優秀的年輕人，而民進黨兩席議員的表現，相信也沒有讓大家失望，至於期待他參選立委的各位好朋友，在這裡向大家致歉。「我沒有離開，而是在另一個戰鬥位置，為我們共同的信仰與理念，繼續打拚，現在，拜託所有的朋友支持我，在總統的競選團隊中全力以赴。 」

沈發惠民進黨蔡英文2020選舉2020選舉新北市立委
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