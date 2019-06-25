費鴻泰質疑違法報帳 蔡宗珍：絕無此事

2019-06-25 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院臨時會今天審查大法官被提名人，下午針對被提名人、現任考選部長蔡宗珍進行詢答。國民黨立委費鴻泰質詢時指出，考選部內部有消息指出，蔡日前到美國出差申報費用遭政風退件，隨後政風主任遭移送廉政署？對此蔡宗珍否認，並強調她內任絕無此事。

費鴻泰問，有消息指出，蔡因違法申報去美國出差的住宿加三餐，遭到政風退件，隨後蔡引用刑法將政風主任移送廉政署，請詳細說清楚？

蔡一開始回應，此案不是她，是高階同仁奉命出國考察，核銷出了問題，她有親自請教主計總處。隨後費又問高階同仁是誰？蔡回，「我必須查一下。」

不過蔡隨後遭追問時回應，第一，絕對不是她本人，第二，這件事她必須清查。接著她強調沒有這件事，在她任內完全沒有發生，沒有任何同仁奉派到美國出差，「而且也沒有我蔡宗珍以部長身分將政風室主任移送廉政署，沒有。」

隨後費鴻泰說，「這是貴部希望我提出的問題。」

蔡最後回答，不存在的事沒有辦法回答，當著全國人民、當著考選部同仁的面，她再次強調，在她接任以來，沒有發生任何剛剛費所說的事情，而她一開始的回答是因為誤以為是另一件小事。

蔡對費鴻泰說，「委員所提的這件事，不管是誰提出資料，有真實檢舉函我會到法院提告，因為傷害的是考選部而不是我個人，我不怕傷害，但傷害考選部同仁，這件事情沒有發生。」