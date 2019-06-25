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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

影／無黨籍立委撿到槍 陳玉珍：台灣早已實施一國兩制

2019-06-25 18:34聯合報 記者林雍琁╱即時報導

金門縣無黨籍立法委員陳玉珍今天(25日)上午在立法院，質詢司法院大法官被提名人楊惠欽，陳玉珍問楊惠欽中華民國的固有疆域是哪裡，楊惠欽的回應有些含糊，針對台灣是不是國家等問題，更直言有些政治議題不方便做表述。陳玉珍提到在中華民國這個國家內，事實上已經實行一國兩制，大陸地區是一個制度、台灣地區是一個制度。

陳玉珍的說法挑動敏感的兩岸神經，立刻引起討論，網友還轟她是「離譜立委滾出台灣」。陳玉珍下午親自出面回應，除了拿出身分證，還印出了厚厚一疊法律條文，她強調根據憲法已經實行兩種制度，一個是沒有民主制度的大陸，一個是民主制度的台灣，陳玉珍表示自己的身分證就是中華民國福建省金門縣，所以才一直強調中華民國是國名，台灣只是地名。

陳玉珍反問為什麼一國兩制就要是大陸的一國兩制，她強調自己的一國就是中華民國，不解大眾為什麼對自己國家這麼沒有信心，媒體問到這樣的說法會不會又讓蔡英文總統撿到槍，陳玉珍反問蔡英文不是要捍衛中華民國主權嗎？她直言現在中華民國憲法主張就是如此，怒嗆民進黨政府若不敢修憲，讓台灣成為一個真正的獨立國家，且擁有「台灣憲法」，那麼就只是在騙選票而已。

立法院臨時會進行全院委員會對司法院大法官被提名人行使同意權案審查，立法委員陳玉珍...
立法院臨時會進行全院委員會對司法院大法官被提名人行使同意權案審查，立法委員陳玉珍提出「台灣是不是一個主權獨立國家？」、「兩岸關係是不是一國兩個地區？」等問題。記者林伯東／攝影
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陳玉珍一國兩制2020選舉2020選舉金門縣立委
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