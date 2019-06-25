影／無黨籍立委撿到槍 陳玉珍：台灣早已實施一國兩制

2019-06-25 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林雍琁 ╱即時報導



金門縣無黨籍立法委員陳玉珍今天(25日)上午在立法院，質詢司法院大法官被提名人楊惠欽，陳玉珍問楊惠欽中華民國的固有疆域是哪裡，楊惠欽的回應有些含糊，針對台灣是不是國家等問題，更直言有些政治議題不方便做表述。陳玉珍提到在中華民國這個國家內，事實上已經實行一國兩制，大陸地區是一個制度、台灣地區是一個制度。

陳玉珍的說法挑動敏感的兩岸神經，立刻引起討論，網友還轟她是「離譜立委滾出台灣」。陳玉珍下午親自出面回應，除了拿出身分證，還印出了厚厚一疊法律條文，她強調根據憲法已經實行兩種制度，一個是沒有民主制度的大陸，一個是民主制度的台灣，陳玉珍表示自己的身分證就是中華民國福建省金門縣，所以才一直強調中華民國是國名，台灣只是地名。