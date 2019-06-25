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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

【重磅快評】卓榮泰套殺柯文哲 不過卻露出了破綻

2019-06-25 18:23聯合報 主筆室

民進黨主席卓榮泰昨天悄悄在臉書喊出「決勝200天」，同一時間他也展開忙碌的選戰部署，先後放話時代力量及柯文哲陣營，一時之間，大選藍綠對決的氛圍忽然濃烈，柯文哲參選空間極度壓縮，民進黨果然是打選戰高手，即使黨內整合未成，還是有辦法先清理戰場一番。

卓榮泰的200天宣告文頗有意涵，他說這200天，蔡總統、立委候選人、黨務人員及行政院前院長賴清德一定是在台灣南北奔波，「或許在某一個角落我們會與您相遇，千萬不要忘了打個招呼、給個微笑」，而倒數200天也將決定「我們與中國的距離」。

短短幾句話卻定調了民進黨的2020大選的選戰主軸，黨內就是繼續尋求蔡賴配，至於和藍營、柯營的戰場則拉到國家認同、主權定義；藍營的部分還不急，國民黨還要到下個月才提名，但是時代力量及柯文哲則可提早處理。

時力部分相較單純，時力雖將在下週討論是否自推總統人選，但在立委黃國昌表態絕不會參選之後，卓榮泰嘴裡雖說不能左右其他政黨自推總統候選人，但仍會嘗試進行必要的合作與溝通，意思很清楚，卓研判時力應該不會在大選站在民進黨的對立面。

柯文哲就棘手多了，民進黨一直想探他的底，但柯諱莫如深，卓榮泰說民進黨不會惡意攻擊柯，但政策討論可以攤開來說，尤其在國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊云云；在反中氣氛高漲之際，卓榮泰幾句話就把柯逼到死角。

柯文哲回應很妙，他說民進黨只會放狗咬人，也不會自己來咬，卓榮泰的說法是安撫的麻醉藥，放狗還好，但放老虎很麻煩。「阿北」直率談話很生動，更是情緒直接反射，也說明綠白之間缺乏互信，更談不上合作。

卓榮泰從民進黨的角度質疑柯文哲，也藏著把民進黨柯粉拉回民進黨的企圖，專攻柯文哲只能拿55分的兩岸答卷，柯文哲神通再大，還是不會及格，雙城論壇登場在即，柯文哲根本跳不出「兩岸一家親」的框架，卓榮泰套殺柯文哲，不能說不精準。    

不過，卓榮泰也露出了破綻，雖然有立委建議讓賴清德出任不分區立委第一名，由賴來帶領衝刺立委選情，但民進黨仍持續尋求蔡賴配，並認為蔡賴配是最強的組合，實際上總統大選是沒有綠白合作的空間，既然沒有，柯又何必理會卓榮泰的叫陣？

蔡英文今天受訪談到此事淡淡只說：「柯市長還是專心於市政吧」，似已為綠白合作定了調。

民進黨主席卓榮泰（左）說民進黨不會惡意攻擊柯文哲，蔡英文總統今天受訪表示柯文哲還...
民進黨主席卓榮泰（左）說民進黨不會惡意攻擊柯文哲，蔡英文總統今天受訪表示柯文哲還是專心於市政吧！圖為兩人本月19 日出席民進黨中執會時交換意見。本報資料照片
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民進黨柯文哲卓榮泰
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