郭說政見會姑娘上花轎很緊張 胡幼偉讚：顧問不笨喔

2019-06-25 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



中國文化大學新聞系主任胡幼偉今晚要出國，無法在家看國民黨第一場國政願景說明會，但他特別傳授一些發表政見的撇步，並破解韓郭朱的策略。

他在臉書上貼文說，參選人在發表前，可能會主動或被動說說發表前的心情。這裡面有點小學問喔！他來破解給各位聽。

他說，基本原則就是：一定要說自己口才差啦、很緊張啦、快嚇昏了啦什麼的，絕對不能說什麼自己已經做了萬全的準備，晚上等著看我好好表演之類的話。為什麼呢？他表示，就是要先壓低大家對自己的期望，然後，實際觀看後，發現，咦？還可以嘛！講得還不錯嘛！這樣子，自己就得分了！

他說，現在來看一下老韓、老郭、阿倫的策略：

他表示， 老韓看起來沒有特別用心機，他就是老老實實地預告了他晚上大概會講什麼重點而已。我猜，他的想法是：平平實實、紮紮實實講，不失分就好。

而郭台銘說他很緊張，說是大姑娘上花轎，頭一回啊！胡幼偉說，看到沒有，這就是一種降低觀眾對他今晚表現預期心理的策略！他的顧問不笨喔！有讀過一點書喔！他的顧問知道，老郭口才不佳，對今晚的主題「民主憲政」更是大外行。所以就死命教他。一定要先對外強調他有多麼的緊張，然後，希望大家晚上一看，覺得還好嘛！還行嘛！那老郭就算是得分囉！

至於朱立倫呢，胡幼偉說，他知道的嘛！今晚，大家收看的重點，不會放在他身上，都是在注意老韓或老郭的嘛！所以，他就放話啦！看到沒有？阿倫就說：唉呀！沒意思啦！又不是真刀真槍的電視辯論會，只是個別發表演講而已！稿子都是幕僚寫的啦！老韓老郭只是上去唸唸稿而已啦只（意思就是說，他們都不懂啦！只有我才真懂啦！）

胡幼偉說，朱立倫就是希望，他這一講，很多人一想，也對喔！沒意思是吧？那就不用看實況轉播了嘛！朱就是希望少點人看；就算看了，也不會給老韓老郭分數！

他說，各位鄉親、女士們、先生們、朋友們，他這麼一破解，大家是不是就豁然開朗了呢？他能為各位做的，也就是解讀政治現象這點小小的服務了。還請各位先進多多指教啊！