震撼！北捷FreeWIFI暫停服務 廠商：忍痛退場

2019-06-25 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北捷運公司、全林實業公司去年宣布，全線車站及列電聯車內，均設有免費WiFi，並將上網頻寬提升至下載6M、上傳2M，乘客使用次數累計破萬。不過，北捷今天突然公告，廠商昨天臨時告知，今天（25日）下午3點中斷網路訊號；全林實業公司下午以新聞稿標題「北捷Free AD WIFI暫時停止服務 廠商：忍痛退場」表示， 北捷Free AD WIFI即日起暫時停止服務。

根據全林實業新聞稿內容，全林實業董事長林全馳表示，北捷Free AD WIFI是與台北捷運公司合作提供北捷民眾免費使用網路，北捷民眾使用免費網路前，透過觀看一則廣告的營收來支撐網路成本與營運，但營運期間，遇到各家電信公司推出低價499元網路吃到飽甚至更低價格的電信政策，以致大大降低了北捷民眾使用Free AD WIFI的次數。

林全馳表示，在這近半年來也積極與台北捷運公司及台北市政府單位反應，並溝通盡量維持提供WIFI的服務，但未獲得共識與支持，因此全林實業所經營的WIFI 每況愈下，且無能為力再持續提供免費WIFI服務給使用北捷Free AD WIFI的民眾。

林全馳表示，在此向使用北捷Free AD WIFI的民眾說聲抱歉，很抱歉無法再提供北捷Free AD WIFI免費網路服務，也感謝這一年多來對Free AD WIFI的支持。