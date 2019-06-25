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黃智賢：網紅與黃國昌打壓言論自由 還有臉說台灣民主

2019-06-25 16:50聯合報 記者黃國樑╱即時報導

政論節目主持人黃智賢今天在臉書上貼文說，網紅(指館長陳之漢)一邊評論政治，還接代言。又自己承認接了與紅色相關的代言。黃國昌則在大陸出版書。

她說，然後這兩個人上街，配合執政者，卻不准她有支持統一的言論自由。她問，這兩個人是認為，台灣只有台獨，才能有自由？

黃智賢表示，其實真正背叛中華民國的，是他們自己。不承認中華民國就是中國的人，要把中華民國，趕出台灣。這整個就是配合民進黨綠色恐怖的一環。

她說，上街要求打壓言論自由。你們還真有臉，說台灣民主自由。太好笑了。

黃智賢網紅
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