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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

陳其邁挺電競 鼓勵年輕人勇敢追夢

2019-06-25 17:48中央社 台北25日電

行政院副院長陳其邁今天出席六都電競爭霸賽前記者會，他化身成電競選手，和中華電信董事長謝繼茂現場PK，盼扭轉打電動就是壞小孩的刻板印象，也鼓勵年輕人勇敢追夢。

今年邁入第3屆的六都電競爭霸賽，比賽遊戲是英雄聯盟，比賽總獎金高達新台幣250萬元，地方選拔賽將由台北市率先開跑，依序為新北、台中、桃園、台南與高雄，各都32隊將先通過淘汰賽考驗，取得出線資格後，再進行第2階段排名賽，決定最終8月24、25日總冠軍賽的對戰組合。

陳其邁開場致詞時指出，每個人都有夢想，而能把夢想和工作結合，是最幸福的一件事，他也笑說，瞭解電競產業後才知道，原來電競和他小時候打電動，完全是兩碼子事，也預祝所有參賽選手，可以盡情享受比賽的時光。

今天活動最高潮，就是陳其邁與前職業電競選手咪咪蛋（游立宏）聯手，和謝繼茂與參與過世界大賽的西門夜說（劉書瑋）現場進行2對2的PK賽，搭配現場轉播，最後陳其邁成功演出一次擊殺，也獲得滿堂彩。

陳其邁強調，運動產業發展條例修正後，就是希望扭轉打電動就是壞小孩的刻板印象，他也舉例，以前大家也沒想過，打棒球可以變成職業賽事，甚至成為人人稱羨的職業，「其實電競也是一樣，讓我們的小孩可以適性發展、追求自己的夢想，這對年輕朋友來說，是非常重要的一件事」。

陳其邁愛貓，今天他也選擇以貓咪為造型的「魔法靈貓悠咪」為主角，而搭配的前職業玩家咪咪蛋也笑說：「這是我搭配過最大咖的拍檔。」

世界大賽棒球
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