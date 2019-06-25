教改釋憲開庭 曾銘宗：一面年改一面減稅合理嗎？

2019-06-25 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



司法院大法官審理38名在野立委聲請軍公教年改釋憲案，今天下午進行教改部分的言詞辯論，立委、釋憲案聲請人曾銘宗表示，政府一方面進行年金改革，另一方面大幅對有錢人減稅，根本不合理。

教改釋憲案言詞辯論今天下午2點於憲法法庭舉行，聲請人、立委曾銘宗、高金素梅、林為洲出席，另代理人由律師林石猛、教授董保城、律師朱敏賢；關係機關部分，行政院指定代表為政務委員林萬億、教育部處長李嵩茂、考試院指定代表銓敘部司長陳紹元，代理人則有副教授陳信安、律師翁國彥、律師黃旭田出席。鑑定人則由聲請人推薦教授黃耀輝、關係機關推薦副教授柯格鐘。

曾銘宗庭內表示，蔡政府進行年金改革時，主要理由是會造成財政困難，年金不改革會造成財政黑洞，但檢視去年政府進行所得稅改革後，總共減稅342億元，既然政府財政困難為何還可以對有錢人大幅減稅，顯得改革並不合理。另外，蔡英文今年元旦也提及，近期政府大幅超收500億，要分債給民眾，難道財政不好嗎？

他說，政府2017年提出前瞻計畫建設，其中城鄉建設有超過一千億都是沒有急迫性，都是在做選舉綁樁之用，根本不合理。政府年金改革造成公教人力老化，造成行政效力不足，另外近期高普考考試人數大幅減少，造成公部門人才流失，國家競爭力大幅衰退，未來攬才不易。