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蔡宗珍曾指服貿違憲 費鴻泰問李進勇案沒審查算違憲嗎

2019-06-25 16:21聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院臨時會今天審查大法官被提名人，下午針對被提名人、現任考選部長蔡宗珍進行詢答。由於蔡宗珍過去曾公開批評服貿協議未經實質審查程序，行政部門如果強行實施屬於違憲，今天接連被詢問民進黨執政強行通過中選會主委李進勇案及前瞻計畫的看法，不過蔡宗珍都回答，法規依據不同，脈絡也不同。

國民黨立委費鴻泰問蔡宗珍，過去太陽花學運時，蔡曾批評服貿協議未經實質審查程序，有違憲之虞及「賣台」隱憂，日前民進黨提名的中選會主委李進勇也未經審查就在立法院投票通過，是否也是違憲？

對此蔡宗珍表示，她所說的是有違憲「之虞」，並承認她在特定脈絡下曾經講過類似的話，但有上下文脈絡。

費鴻泰追問蔡，妳覺得服貿當時沒有實質審查嗎？當時立法院從備查到審查，過程中有實質開過20場公聽會，「我不知道妳是基於什麼認知，說沒有實質審查？妳當時講的是無的放矢，最近立法院通過的中選會人事案，請問妳知道在委員會根本沒有審查，半秒鐘就送出委員會？這算不算沒有實質審查？」

對此蔡宗珍回答，「我不了解實際情況，依據不同。」

費又問，當時國民黨立委在委員會不讓李進勇上台，民進黨立委圍著藍委很快就讀完此案，李進勇連簽到都沒有，後來才補簽到，請問民進黨強行將此案送出委員會，這個有沒有違法？

對此蔡說，民主國家有可貴價值跟做法，就是國會自律，這是國會自律事項。

費接著說，請問一年多前立法院審查前瞻計畫，也沒有實質審查，後來通過第一期四千兩百億元預算？有沒有違法？

費接著反批蔡，「如果妳尊重國會，為什麼審服貿妳就沒有尊重國會？為什麼兩套標準？妳是兩面人嗎？妳一個堂堂的教授，五年前審服貿的時候妳可以批評國會、批評行政部門，今天當妳當了部長，我現在講中選會審查案跟前瞻計畫，這時候妳又態度變了，因為妳現在是官。」

費也批評，蔡身為教授，但當這個教授當得很丟臉，「士大夫無恥，謂之國恥」，若蔡為之前言論道歉，他會尊敬，但蔡這樣強辯，人家會瞧得起嗎？

隨後蔡也試著反駁說，強調「法規依據完全不同要如何做同一主張？」

不過費鴻泰繼續反問蔡，為什麼當了官就偏向官署？「蔡教授，妳是兩面人嗎？妳這樣如何為人師表？妳可以無的放矢嗎？你可以兩套標準嗎？」對此蔡回應，這些指責都很不合宜。接著費又問，這是指責嗎，「是妳指責當時行政部門違憲，我講話大聲是因為我覺得妳不誠實。」蔡又回，「我的法理向來一致。」

國民黨立委林奕華質詢蔡宗珍時，也提到蔡過去的反服貿言論，並質疑是「非常有政治色彩的發言。」對此蔡回應，她那一次講話的重點是程序正義，不是服貿內容，她是在相關脈絡之下講的，希望先立法後審查。

林奕華質疑，大法官要立場超然公正客觀，有顏色正確問題？蔡回應，「這個我不同意，我認同中華民國憲法價值，自由民主憲政秩序，沒有顏色。」

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