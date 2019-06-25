朱立倫：政治人物如忙著譁眾取寵 能替台灣留下什麼？

2019-06-25 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



朱立倫。 聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今晚在高雄市登場，五位總統參選人將發表會，針對國政願景及治國能力一決高下。說明會登場前，新北市前市長朱立倫在臉書貼文寫下宣布參選以來的心路歷程，以及對這次黨內總統初選的感想。

朱立倫表示，整整六個月前，去年的12月25號，他卸任擔任八年的新北市長，告別長達二十年幾乎不曾間斷的公職生活，回歸成為一個沒有職務、沒有頭銜的人。

這半年，他學到許多，體會許多。他走訪台灣各地，遇見許多人，聽他們分享生活、夢想、焦慮，與對他的期待鼓勵；他感受到每個人對這片土地的在乎，與自己肩上的責任。

朱立倫表示，他參訪各種會展，拜會各界專家達人，請益各行各業的前景與困境，共思解決途徑。這一路，他見證台灣民間的澎湃活力，更感受到政府「得跟上腳步」的迫切。

他更從黨內的對手同志身上學習——例如韓市長引領風潮的語言魅力，熱情親和的人格魅力；例如郭董事長身為世界級企業領袖，轉身投入政治的魄力與執行力。

朱立倫說，許多好朋友提醒「這是聲量為王的年代」，叮嚀過「表演政治」的重要。建議他要直播、找網紅、要親切有趣，甚至要更嗆辣。

「人都得適應時代」，朱立倫表示，他跟自己說。半年來試過很多建議，有時成功吸引目光，有時自己都覺得尷尬笨拙（比博恩還尷尬）——他得承認自己天賦不在幽默。

朱立倫表示，但走過半年，他內心一直有種不安盤旋；口號有力量，來自其說出人民的渴望；執行魄力會吸引人，來自人民受夠了政府的拖拖拉拉。但是在喊口號到推動落實中間，還是有一系列相對不顯眼、平實，但對於政府效能至關重要環節。

朱立倫指出，這包括：一、 在變動的世界局勢，以及充滿分歧矛盾的各色價值主張中，找到最小阻力解方的「平衡感」與「協調力」；二、 在拮据的政府預算、繁瑣過時的法規，以及各色各樣民代問政的限制下，設計出可行政策的「政策經驗」與「政治智慧」；另外就是在橫跨不同部會局處的繁瑣業務中，看見整合方式可能的「整合視野」。在僵化的政府科層組織中，鼓勵創意的「領導藝術」。

朱立倫表示，這些設計與推動政策的專業，是政府體系能穩健運作，政策資源能精準投放的關鍵；是全國35萬兢兢業業的公務員，每日工作中需要斟酌拿捏的分寸；更應該是，政治首長必備的核心能力。

他表示，誠然，這種政策專業，在當代的媒體上並不討喜。畢竟這是個不再信任傳統政治的年代，這是民眾渴望與政治領袖有直接情感投射的年代。

朱立倫說，但如果每個政治人物都先忙著「譁眾取寵」，還能有多少人，會願意一步一腳印地去積累，公共事務治理的基本功？我們對政府運作，還能有什麼期待？而最終，我們又將替台灣留下什麼？