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女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

影／福衛七號升空 蔡英文感動承諾繼續給予最大支持

2019-06-25 16:08聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台美合作的福爾摩沙衛星七號今天在台灣時間下午2時30分，於美國佛羅里達州搭乘獵鷹重型火箭發射升空，蔡英文總統與美國在台協會處長酈英傑一同至新竹國家太空中心觀賞發射直播，蔡英文表示，看到福衛七號發射升空覺得感動又高興，向相關的工作人員表示辛苦了，並承諾國家會持續給他們最大的支持。

蔡英文總統（右三）與美國在台協會處長酈英傑（右二）一同至新竹國家太空中心，觀賞福...
蔡英文總統（右三）與美國在台協會處長酈英傑（右二）一同至新竹國家太空中心，觀賞福衛七號發射直播。記者余承翰／攝影
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蔡英文總統（右三）與美國在台協會處長酈英傑（右二）一同至新竹國家太空中心，觀賞福...
蔡英文總統（右三）與美國在台協會處長酈英傑（右二）一同至新竹國家太空中心，觀賞福衛七號發射直播，兩人在發射升空後拍手慶祝。記者余承翰／攝影
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蔡英文總統（右三）與美國在台協會處長酈英傑（右二）一同至新竹國家太空中心，觀賞福...
蔡英文總統（右三）與美國在台協會處長酈英傑（右二）一同至新竹國家太空中心，觀賞福衛七號發射直播。記者余承翰／攝影
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蔡英文總統（左）與美國在台協會處長酈英傑（右）一同至新竹國家太空中心，觀賞福衛七...
蔡英文總統（左）與美國在台協會處長酈英傑（右）一同至新竹國家太空中心，觀賞福衛七號發射直播，兩人在發射升空後握手致意。記者余承翰／攝影
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蔡英文福衛七號太空
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