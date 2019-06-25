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女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

又被合影學生嗆 韓國瑜：尊重意見表達 但這樣不太妥

2019-06-25 16:07聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長韓國瑜今下午與模範生、畢業生進行最後一場合影時，又有3名學生夾帶「道具」上台，先有女學生在獎狀裡做機關，拉出「做好、做滿」紙片，之後又有另名女生拉開「做好做滿愛高雄」直型卡片，最後還有名女生拿著登革熱傳單「防蚊四寶」合影，要市長做好登革熱防疫。

韓國瑜一連遇上兩名學生秀出「做好、做滿」，立即要學生將紙片和卡片收起，他表示這有點敏感，先收起來，但第二名女學生仍堅持展示內容，合影下台後就快閃未受訪。另一名中華藝校陳姓女生則拿出登革熱傳單跟韓合影，韓還問她「確定要這樣拍嗎？」

韓國瑜合影後受訪表示，年輕人有熱情理想、敢說敢做，他一向鼓勵，今天有的人會提出做好做滿，但也有人對他打氣加油，送馬克杯、送信。不過，他也說，學生辛苦這麼多年得到全班第一名畢業，來照張相，他不想把太多泛政治性的議題、思維，羈絆住教育環境，「這樣不太妥」。

韓也說，如果同學有意見，下台後可對外表述，但照相這一刻，這張照片是一生中最光榮的一刻，是純潔的教育環境，應該分開來討論、分開來看。

對於有家長質疑教育局臨時提前拍照行程，是為了配合韓國瑜要準備晚上的國政願景發表會。韓國瑜回應，「很多事情太多奇怪聯想」，今天800多位同學，早上又下傾盆大雨，家長應該考量自己孩子得到全班最棒的榮譽，開心照完相邁向下個階段，「不用想太多」。

韓國瑜說，市府與教育局全力配合學生，完成人生旅途上最光榮的一刻，正面來看心理比較愉快。「可以看到我跟800多人照完後皺紋都出來了，付出很多體力、時間，就是希望同學快樂開心」。

一名女學生與高雄市長韓國瑜合影時，突然秀出自製直型標語卡片「做好做滿愛高雄」。記...
一名女學生與高雄市長韓國瑜合影時，突然秀出自製直型標語卡片「做好做滿愛高雄」。記者蔡容喬／攝影
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中華藝校陳同學和高雄市長韓國瑜合影時拿出登革熱傳單「防蚊四寶」，她希望提醒市長做...
中華藝校陳同學和高雄市長韓國瑜合影時拿出登革熱傳單「防蚊四寶」，她希望提醒市長做好防疫工作。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜合影後受訪表示，他一向鼓勵年輕人有熱情理想、敢說敢做，不過學生辛苦...
高雄市長韓國瑜合影後受訪表示，他一向鼓勵年輕人有熱情理想、敢說敢做，不過學生辛苦這麼多年得到全班第一名畢業，來照張相，他不想把太多泛政治性的議題、思維，羈絆住教育環境，「這樣不太妥」。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜登革熱
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