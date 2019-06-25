又被合影學生嗆 韓國瑜：尊重意見表達 但這樣不太妥

2019-06-25 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今下午與模範生、畢業生進行最後一場合影時，又有3名學生夾帶「道具」上台，先有女學生在獎狀裡做機關，拉出「做好、做滿」紙片，之後又有另名女生拉開「做好做滿愛高雄」直型卡片，最後還有名女生拿著登革熱傳單「防蚊四寶」合影，要市長做好登革熱防疫。

韓國瑜一連遇上兩名學生秀出「做好、做滿」，立即要學生將紙片和卡片收起，他表示這有點敏感，先收起來，但第二名女學生仍堅持展示內容，合影下台後就快閃未受訪。另一名中華藝校陳姓女生則拿出登革熱傳單跟韓合影，韓還問她「確定要這樣拍嗎？」

韓國瑜合影後受訪表示，年輕人有熱情理想、敢說敢做，他一向鼓勵，今天有的人會提出做好做滿，但也有人對他打氣加油，送馬克杯、送信。不過，他也說，學生辛苦這麼多年得到全班第一名畢業，來照張相，他不想把太多泛政治性的議題、思維，羈絆住教育環境，「這樣不太妥」。

韓也說，如果同學有意見，下台後可對外表述，但照相這一刻，這張照片是一生中最光榮的一刻，是純潔的教育環境，應該分開來討論、分開來看。

對於有家長質疑教育局臨時提前拍照行程，是為了配合韓國瑜要準備晚上的國政願景發表會。韓國瑜回應，「很多事情太多奇怪聯想」，今天800多位同學，早上又下傾盆大雨，家長應該考量自己孩子得到全班最棒的榮譽，開心照完相邁向下個階段，「不用想太多」。