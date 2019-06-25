親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
能源轉型路迢迢
政治
軍事
綜合

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

郭台銘展現效率 國民黨政見會最早到場認真彩排

2019-06-25 16:07聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統選舉黨內初選首場國政願景電視發表會今天在高雄市鹽埕區高雄國際會議會中心舉行，參選人鴻海集團前董事長郭台銘下午3點不到就到現場「彩排」，和轉播的電視台工作人員不斷討論如何對鏡頭、進出場、政見發表如何進行，相當認真。「果凍團隊」說，郭台銘政見會時會穿太太曾馨盈幫他搭配的西裝，曾馨盈今天不會到場。

主辦這場國政願景電視發表會的國民黨中央黨部、負責轉播的TVBS原本安排參選人會前受訪是下午6點以後，郭台銘下午2點左右即搭高鐵到高雄，2點56分到高雄國際會議中心，立即進入發表會場會了解政見會進行情形，也即彩排，不管麥克風徎。

到達高雄國際會議中心時，郭台銘穿湖水綠的POLO衫，頭戴深色國旗帽，和最近走基層的穿著接近，走休閒、親近民眾風格，但發表會時會換穿正裝。

對於這場國政願景政見發表會，郭台銘表示很緊張，日前他受訪時即談過，今天的議題是憲政、外交、兩岸和國安，自己對外交、憲政不熟，19日寫了一些內容，被團隊的小編以看不懂打回票，他試著用溫暖和淺顯易懂的文字告訴大家「郭董懂大家」。

他24日表示，23日晚上和小編們準備辯論稿到凌晨2點才休息，但今天參選人沒有直接辯論，可能變成演講比賽，他說自己是個務實的人，不會為演講而演講；並形容自己是白居易，不是杜甫，會講很淺顯易懂的內容，讓民眾理解。

為了在今天的國政願景政見會中表達對各個議題的充實內容，郭台銘最近諮詢不少老朋友，包括行政院前院長毛治國，前文建會主委盛治仁、行政院前政務委員朱雲鵬等。

郭台銘今天的應援團，有桌球好手莊智淵、高雄市小林村民和他曾協助創業的青年企業人士，他的團隊說，永齡基金會一直幫助莊智淵和喜歡桌球的孩子，八八風災之後基金會在杉林設永齡農場，幫助許多小林村民。

國民黨總統選舉黨內初選首場國政願景電視發表會今天在高雄市鹽埕區高雄國際會議會中心...
國民黨總統選舉黨內初選首場國政願景電視發表會今天在高雄市鹽埕區高雄國際會議會中心舉行，參選人鴻海集團前董事長郭台銘（中）下午3點不到就到現場。記者楊濡嘉／攝影
分享
國民黨總統選舉黨內初選首場國政願景電視發表會今天在高雄市鹽埕區高雄國際會議會中心...
國民黨總統選舉黨內初選首場國政願景電視發表會今天在高雄市鹽埕區高雄國際會議會中心舉行，參選人鴻海集團前董事長郭台銘認真彩排。記者楊濡嘉／攝影
分享

郭台銘願景行政院
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

朱立倫民調暴衝贏韓國瑜？謝寒冰這句話讓朱粉不服氣

2019-06-25 16:10

影／福衛七號升空 蔡英文感動承諾繼續給予最大支持

2019-06-25 16:08

又被合影學生嗆 韓國瑜：尊重意見表達 但這樣不太妥

2019-06-25 16:07

蔡賴配民調最高 蔡英文：沒看過民調、無法評論

2019-06-25 16:03

大法官被提名人楊惠欽遭電爆 黃國昌：我會投反對票

2019-06-25 16:01

公改釋憲／改革滑坡效應？林萬億：危言聳聽

2019-06-25 15:41

韓國瑜又被嗆 陳其邁：嗆韓好像變「學生運動」

2019-06-25 15:37

不止七七抗議 國民黨明發動「反鐵籠公投」公投連署

2019-06-25 14:48

黃國昌：楊惠欽素養不及大法官 將投不同意票

2019-06-25 14:39

公改釋憲／鑑定人李來希：政府帶頭違法又失職

2019-06-25 14:16

總統：盼台美合作 為區域和平穩定做出更多貢獻

2019-06-25 14:04

大法官審查 被提名人楊惠欽：公投不能妨礙基本權

2019-06-25 13:45

公改釋憲辯論 聲請人：強制修法 軍公教不服氣

2019-06-25 13:45

憲政議題未應答 監督聯盟批傲慢「4位都不推薦」

2019-06-25 13:45

59萬個資外洩 陳其邁：力堵資安漏洞

2019-06-25 13:33

台灣是主權獨立國家？大法官提名人楊惠欽：政治議題

2019-06-25 12:38

藍委批蔡英文政策買票向財團靠攏 卻讓年輕人背債

2019-06-25 12:29

民進黨不惡意打柯？柯：他們不會自己咬 但會放狗咬！

2019-06-25 12:17

公改釋憲／立委林德福：民進黨挑特定職業強制修法

2019-06-25 11:38

蔡總統接見諾魯駐台大使 盼挺台加入世衛組織

2019-06-25 11:35

索國代表團將訪台北和北京？外交部：無進一步資訊

2019-06-25 11:25

網路酸言一波波…韓國瑜盼喘口氣 顏清標逆向操作

2019-06-25 10:00

文官個資遭外洩 銓敘部：將提昇資安防護作為

2019-06-25 09:36

大法官提名人未答憲政問卷 民團氣到：4位都不予推薦

2019-06-25 09:23

被館長點名閉嘴 黃暐瀚回應：愛台灣不只有一種方法

2019-06-25 08:35

別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

2019-06-25 08:00

有卡拉OK沒新曲 老人怎飆歌？里長盼中央解套

2019-06-25 00:44

違反世代正義vs.永續年金託詞 軍改釋憲案辯論激烈交鋒

2019-06-25 00:34

伴唱機授權修法 蘇揆急喊卡

2019-06-25 00:30

大法官人事公聽會 律師質疑蔡總統「權限妥當嗎」

2019-06-25 00:28

工輔法有無「落日條款」…政院兩天內拍板

2019-06-25 00:21

工輔法後天決戰 環團喊「落日」工廠聯盟「搖頭」

2019-06-25 00:12

銓敘部證實 59萬筆文官個資遭外洩

2019-06-24 23:45

嘉縣山區藍委／簡明廉退出初選 表達「選到底」

2019-06-24 23:01

彰縣立委選戰 藍綠「男女對決」

2019-06-24 22:57

蔡初選贏也炒作完畢？ 連勝文：請訂獎勵港人移民辦法

2019-06-24 21:03

司法官貪污 朝野有共識追回停職期間薪水

2019-06-24 20:05

新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

2019-06-24 19:35

著作權法修法釀爭議 柯建銘：本次臨時會不修了

2019-06-24 19:28
看更多

熱門文章

大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

2019-06-24 18:02

TVBS最新民調：蔡英文首度領先韓、郭、柯、朱

2019-06-24 20:49

與韓國瑜合影抱抱 雄中生秀「為什麼愛說謊」書引聯想

2019-06-24 16:41

雄中生帶《愛說謊》與韓國瑜合照 校長發文相挺成簽到文

2019-06-25 10:10

被館長點名閉嘴 黃暐瀚回應：愛台灣不只有一種方法

2019-06-25 08:35

張善政首度鬆口任副手 網友喊：韓張、郭張、柯張配

2019-06-25 11:18

李豔秋：民進黨逼出「中華民國粉」韓國瑜功不可沒

2019-06-25 10:11

新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

2019-06-24 19:35

銓敘部證實 59萬筆文官個資遭外洩

2019-06-24 23:45

綠議員為登革熱嗆韓國瑜辭市長 孫大千：雙重標準

2019-06-25 08:13

權力中毒症駁火 老天鵝票選：挺蔡82%、挺韓18%

2019-06-24 16:31

胡幼偉：韓國瑜佈下捕獸陷阱 都引來嗜血笨蛋往它狂撲

2019-06-24 21:16

又被嗆了！仁武高中女學生嗆韓國瑜做好做滿

2019-06-25 14:16

【重磅快評】凱道造勢後 黃國昌還是不敢惹怒蔡英文

2019-06-24 18:30

美前官員：2020大選前 蔡英文獲兩項連任的政治大禮

2019-06-25 08:19

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

2019-06-25 14:48

別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

2019-06-25 08:00

給郭台銘的公開信 蔡正元：對中影舊帳不能裝聾作啞

2019-06-24 17:42

火箭如期升空 福七今晚9時可望首度通過台灣

2019-06-25 14:59

網路酸言一波波…韓國瑜盼喘口氣 顏清標逆向操作

2019-06-25 10:00

軍方：漢光期間因氣候未發射雄三 與共軍無關

2019-06-24 19:24

公教年改釋憲今辯論 「增稅公平嗎？」昨軍改無人答

2019-06-25 09:00

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

2019-06-25 15:10

國產福衛七號將發射 想同步直擊台灣科技奇蹟看這裡

2019-06-25 01:03

國民黨初選激戰 朱郭齊酸韓

2019-06-25 00:55

回鍋高雄呼聲高 陳其邁：韓國瑜認真做就沒這結果

2019-06-25 11:40

郭台銘打總統初選 謝金河指這兩個選戰策略可調整

2019-06-25 08:16

黃光芹：韓國瑜靠張嘴 草包內在慘不忍睹

2019-06-25 09:22

韓國瑜高雄造勢喊卡 新竹場意外成初選前的封關造勢

2019-06-24 19:20

高市長補選陳其邁民調大勝：韓國瑜自己心理有數

2019-06-25 12:35

台灣2020托付誰？ 唐湘龍：沒有比郭台銘更適合的

2019-06-25 13:18

雄中生抱書嗆韓 青年外交官笑：他校要怎麼突破？

2019-06-25 13:06

張善政：不是挺韓國瑜 而是幫忙扳回公道

2019-06-24 19:02

違反世代正義vs.永續年金託詞 軍改釋憲案辯論激烈交鋒

2019-06-25 00:34

胡幼偉：韓國瑜若初選勝出 應找張善政加入韓營

2019-06-25 08:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top