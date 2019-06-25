郭台銘展現效率 國民黨政見會最早到場認真彩排

2019-06-25 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨總統選舉黨內初選首場國政願景電視發表會今天在高雄市鹽埕區高雄國際會議會中心舉行，參選人鴻海集團前董事長郭台銘下午3點不到就到現場「彩排」，和轉播的電視台工作人員不斷討論如何對鏡頭、進出場、政見發表如何進行，相當認真。「果凍團隊」說，郭台銘政見會時會穿太太曾馨盈幫他搭配的西裝，曾馨盈今天不會到場。

主辦這場國政願景電視發表會的國民黨中央黨部、負責轉播的TVBS原本安排參選人會前受訪是下午6點以後，郭台銘下午2點左右即搭高鐵到高雄，2點56分到高雄國際會議中心，立即進入發表會場會了解政見會進行情形，也即彩排，不管麥克風徎。

到達高雄國際會議中心時，郭台銘穿湖水綠的POLO衫，頭戴深色國旗帽，和最近走基層的穿著接近，走休閒、親近民眾風格，但發表會時會換穿正裝。

對於這場國政願景政見發表會，郭台銘表示很緊張，日前他受訪時即談過，今天的議題是憲政、外交、兩岸和國安，自己對外交、憲政不熟，19日寫了一些內容，被團隊的小編以看不懂打回票，他試著用溫暖和淺顯易懂的文字告訴大家「郭董懂大家」。

他24日表示，23日晚上和小編們準備辯論稿到凌晨2點才休息，但今天參選人沒有直接辯論，可能變成演講比賽，他說自己是個務實的人，不會為演講而演講；並形容自己是白居易，不是杜甫，會講很淺顯易懂的內容，讓民眾理解。

為了在今天的國政願景政見會中表達對各個議題的充實內容，郭台銘最近諮詢不少老朋友，包括行政院前院長毛治國，前文建會主委盛治仁、行政院前政務委員朱雲鵬等。