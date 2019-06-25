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公改釋憲／改革滑坡效應？林萬億：危言聳聽

2019-06-25 15:41聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

行政院政委林萬億。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
行政院政委林萬億。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
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大法官審理在野立委所提軍公教年改釋憲案，昨天完成軍改部分言詞辯論，今早進行公改部分。湯德宗大法官詢問行政院及考試院，如果一直調整退休金，是否如軍改聲請人主張產生「滑坡效應」？最後會不會調至零？行政院政委林萬億強調，全世界各國都不可能這樣改，這是危言聳聽。

一開庭請雙方陳述辯論要旨、交互詢答，再由大法官詢問聲請人、相關機關代表人及其代理人與鑑定人。湯德宗詢問，「有關於軍公教人員的退休給與，到底在法律上如何定性？」

他說，昨天問過關鍵問題，蠻遺憾的，聲請人方明確認為是薪資的一部分，所以退休給與當成是延遲給付。至於關係機關方只說不是薪資的一部分，但沒聽到明確答案是什麼。加總兩天起來，勉勉強強說是國家照顧義務，但照顧內容可以隨時代環境隨時可以調整。

如果是這樣的話，想請關係機關補充說明，昨天聲請人方有一個很尖銳指責，如果可以一直調，用他們的話來說，那就會有「滑坡效應」將伊於胡底。「這樣一直調，最後會不會調到零？」

洪偉勝律師在報告中也畫圖顯現出一條「照顧不足的線」，換句話說，這是一個憲法界線，再怎麼低也不能低到照顧不足，這點要讓關係機關釋疑，底線在哪？

另外，「適足」目標希望維持退休人員的適足生活。他說，「就我看來蠻困惑，甚至蠻諷刺的。」報告內容提及「多砍少不補」在33140元以上不動，最多砍到33140元，但不到33140元的不補。

他提問，說明欄指這類人員大多數為「職級低且任職年資短淺者」，那如果按照適足照顧退休生活的標準，為什麼這種人不應該要補？

他認為，溯及會產生很多問題，特別是公平，年改改變計算退休金方法，造成不同結果。已經拿到退休金的，軍人有不減反增的，這在公教不太可能出現，公教人員每個人都會被減，但減得不一樣，「這有兼顧到世代正義、世代公平嗎？」

就某些情況來講，跟當時國家政策有一定關係，早年要鼓勵晉用新教師，請大家考慮早點退休而有優退鼓勵。新辦法改了，要做得久才行，退得早就倒楣了。「當時不知道現在會改，改革造成財富重分配，對這些人公平嗎？」

洪偉勝回答，「適足生活保障」是相應於其職務、職位的。「最低保障金額」這個名詞可能用得不太好，不是講的適足生活保障的最低標準，是指扣減下限規定。這些人沒真的達到不適足生活保障狀況，會領得這樣狀況是因職級短又快退休，所以調降措施不會碰觸到。

行政院政委林萬億說，是否有個任何一個國家膽敢把他勞工或軍公教改到零？這是不可能！希臘當年產生那麼大危機，把所得替代率改到110％，現在改下來到53.多％。

美國1987年把公務人員的退休金制度，改成現在的社會安全（年資給付率1.1%外加個人儲蓄），也不敢去改到沒有。「不會出現政府一直把所有退休金改到零，這種是危言聳聽！」

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