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女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

韓國瑜又被嗆 陳其邁：嗆韓好像變「學生運動」

2019-06-25 15:37聯合報 記者林河名╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天又被嗆「做好做滿」，行政院副院長陳其邁下午受訪表示，韓市長被嗆好像變成「全民運動」或「學生運動」，他應該告訴大家，當初競選市長的承諾是要「珍愛高雄、做好市政」，怎麼做沒多久就「坐這山，看那山」，這樣表現出來的態度，恐怕是韓市長最大的問題。

韓國瑜今天到新莊高中與市長獎、模範生合影，一名仁武高中陳姓女學生的獎狀暗藏「機關」，後面貼了寫上「做好、做滿」的紙條 ，合影時當面打開。這也是韓國瑜近來第4次在學校被嗆。

陳其邁下午出席「英雄聯盟2019六都電競爭霸戰啟動記者會」受訪表示，假如韓市長的態度是可以跟過去承諾有所扞格，講過的話可以不當一回事，學生的抗議、指摘或反嗆，將成為一種流行或運動，對韓市長將是很大的傷害，他應該好好考慮清楚，否則，現在登革熱疫情幾乎每天都有新的案例，市長卻去參加國民黨總統初選電視政見會，如何對高雄市民交代？難免會讓人覺得這種做法是「教壞囝仔大小」。

「我覺得韓市長要好好考慮，我做為他的好朋友，也希望高雄若有什麼困難可以全力幫助，例如登革熱的經費全額補助，技術專家也全力協助，這才是態度。」陳其邁說，市民有困難、有疫情時，市長應該蹲下來跟大家一起解決，「不是坐這山，看那山，然後去參加總統初選政見會，全力登上權力最高峰，韓市長應該好好斟酌」。

陳其邁還說，也許政見會結束後，韓市長會有其他考量也說不定，「我是苦口婆心，為他好啦」。

高雄市長韓國瑜25日又被學生嗆「做好做滿」。圖為日前雄中畢業生（中）抱書上台與韓...
高雄市長韓國瑜25日又被學生嗆「做好做滿」。圖為日前雄中畢業生（中）抱書上台與韓國瑜（左）微笑合影，書名卻是「為什麼愛說謊」。 聯合報資料照／記者蔡容喬攝影
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韓國瑜陳其邁疫情
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