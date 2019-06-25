不止七七抗議 國民黨明發動「反鐵籠公投」公投連署

2019-06-25 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook 國民黨7月7日將在總統府前發動「反鐵籠公投凱道大會師」，抗議民進黨政府無視人民直接民權，強行修惡公投法沒收人民公投權利。但除抗議外，國民黨中央也將在周三常會上發動「反鐵籠公投」的公投案連署，要全民一起用選票將民進黨政府下架。

據了解，周三中常會通過發動公投提案後，國民黨將召開記者會，由黨團、智庫與政策會三方平台代表一起正式宣布發動。除「反鐵籠公投」公投案外，據了解，國民黨智庫還研究推動「販毒者納鞭刑」公投案，但後者是否於明天常會中討論仍未定。

知情人士表示，在公投法修正後，雖明年大選已不可能併公投投票，但在選前發動「反鐵籠公投」公投案連署，仍有喚起外界正視公投法修惡的影響。

「抗議歸抗議」，黨內人士也說，發動「反鐵籠公投」公投案就是要凸顯民進黨反民主的真面目，藉由議題操作發揮如去年國民黨發動反空汙等3公投，對明年選舉拉抬的效果，與綠營發動罷免高雄市長韓國瑜一樣 ，「重點是過程」。

國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」7月7日下午3時登場，目標號召10萬人參與，目前規劃，北台七縣市、黃復興黨部與中央黨部至少要扛下3萬人動員基本量，先把凱道塞爆，周四中午黨主席吳敦義與彰化以北10縣市議長便當會再進一步懇託動員。

黨務人士表示，國民黨在野後，黨中央上一次發動街頭抗爭已是2016年12月24的事，當時前主席洪秀柱時代的黨中央發起反核食公投連署抗議，原本號稱3萬人，但現場僅約千餘人參與，讓士氣為之受挫，這次是吳敦義任內首發，「只許成功」。

除「反鐵籠公投」抗議活動外，國民黨中央也將在周三中常會上提案，要加碼發動「反鐵籠公投」公投案，要訴諸直接民意，讓全民公決民進黨政府反民主的惡行惡狀。

因七七抗議正好在國民黨總統初選民調作業前一天，當天也將邀5個總統初選參選人一起與會，讓活動瀰漫濃後輔選氣息。黨務人士說，不論是「反鐵籠公投」抗議或發動「反鐵籠公投」公投案，除要凸顯民進黨政府反民主外，當然也盼能拉抬選舉聲勢。