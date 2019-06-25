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公改釋憲／鑑定人李來希：政府帶頭違法又失職

2019-06-25 14:16聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

鑑定人李來希。 記者王騰毅／攝影
鑑定人李來希。 記者王騰毅／攝影
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大法官審理在野立委所提軍公教年改釋憲案，昨天完成軍改部分言詞辯論，今早進行公改部分。聲請人代理人李念祖律師詢問鑑定人李來希，認為政府年金改革立法有無違反憲法誠信原則？李則批評，政府帶頭違法又失職，如何要人民信守承諾？

今上午9點，憲法法庭進行言詞辯論。一開庭先請雙方陳述辯論要旨。立委林德福說，年金制度可以討論修改，但對於退休人員應採不溯及既往，否則將牴觸信賴保護原則，危及公務員制度性保障等憲法上重要的原則。聲請人代理人蔡進良律師認為違反平等權、法安定性原則及比例原則。

蔡質疑，公務人員退休資遣撫卹法第36到39條每月退休所得部分，去劃定所得替代率上限及最低下限保障金額，有無考慮在職的跟已經退休的人？或是同樣已經退休的以往相關適用新舊制不同，以及包括貢獻等等。

他指出，「有的人已經退休很久了，但改革沒有考慮，政府就是一刀切，有違反平等權及平等原則問題。」最低保障金額立法目的不清楚，參照釋字280號解釋指符合基本生活需求，另又說符合公務員身分基本需要，而大法官在釋字717號最後一段說要注意到符合人性尊嚴。

「這到底涉及到生存權的問題？還是國家基於對公務員贍養原則的一個照顧？」他認為，討論忽略退撫基金沒考慮到國家對公務員終身照顧撫養原則。

程序進行至交互詢答。李念祖詢問李來希，「釋字525號理由說要遵守誠實信用原則，這是法治國基本原則，可以說明您的看法，政府年金改革立法有沒有違反憲法上誠信原則？為什麼？」

李來希表示，退撫基金從來都不是法律義務的主體，公務員不管跟國家的關係採公法上的職務關係、契約關係還是勞動關係，退休金的請求權對象從來都不是退撫基金。退撫基金的設置只是一個資募的機制，所以最後的義務人就是跟公務員產生連結關係的國家政府，基金多或少與公務員權利多寡無必然關係。

基金過去曾經賺很多錢，可是公務員沒有多出一毛錢，代表這是兩件事，一個是義務主體、一個是支付機制。不管採什麼制，政府都要付最終支付責任。他批評，政府違法又失職。

李來希指出，「現在很多70、80歲的老人，他們躺在病床上連抗爭能力都沒有，所以才說誠信很重要。」今天我們在談法治國的基本原則，但相關機關在談「例外」。原則當然會有例外，但例外的目的是要確保原則的完整，但例外卻為侵害人民基本權利找藉口、找正當性，「這樣我非常痛心。」

他說，法律帝王條款「誠實信用原則」，如果政府及立法機關可以不守信用，請問如何叫人民能信守承諾？怎麼施政？現在很多人執行公務受到阻力，因為政府帶頭違背承諾、侵害人民權益。

公務員李來希大法官
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