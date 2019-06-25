59萬個資外洩 陳其邁：力堵資安漏洞

2019-06-25 13:33 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



銓敘部日前接獲情資，國外網站揭露銓敘部掌理的個資59萬筆，影響人數高達24萬多件，行政院副院長陳其邁25日受訪時表示，行政院已通報銓敘部儘速清查是否還有其他資安漏洞，並協助全力防堵。

5公務員個資外洩

針對銓敘部於官方網站上發布個資外洩通知指出，銓敘部接獲外部情資顯示，國外網站揭露銓敘部所掌理的個人資料逾59萬筆，陳其邁表示，這是94年到101年考試院銓敘部的資料，是由資安體系主動發現後通報銓敘部。

銓敘部指出，影響範圍為民國94年1月1日至101年6月30日間中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

陳：清查擴及範圍

陳其邁說，此事涉及資安漏洞、個資外洩，假如這些資料以被其他方式使用，恐怕會有個資的風險。行政院已通報銓敘部清查是否還有其他資安漏洞，並協助銓敘部全力防堵。談到外洩事件是否與高級文官有關？陳其邁表示具體的個案、外洩的資料內容以及是否擴及其他範圍，還要再清查。

針對高達59萬筆的個資外洩，他強調，資安涉及重要的國家安全工作，透過資安法全力讓各級單位都具備高度的警戒，同時也透過區域聯防來落實資訊安全。

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