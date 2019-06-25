中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天在石岡開市政會議，盧秀燕會中強調，台中市去年上繳中央稅收近1400億元，留在台中的不足1000億元，「中央拿錢當大爺」，她要求各局處要更積極向中央爭取預算，要據理力爭。

台中市今市政會議上，一口氣處理24項墊付案，都是中央補助經費尚未入帳，先由市庫墊支的提案；其中社會局提出7案、農業局提出5案最多，社會局有多項公托、親子館等建設，中央補助額度從50%到80%不等，引起財政局長羅仙法關切。

社會局長李允傑說，中央的補助款像月亮，初一十五陰晴圓缺不一定，有時看預算額度，有時看中央缺額決定，但中央只要願意補助，地方期望是越多越好。

盧秀燕會後指示說，她最近拿到資料，台中市去年繳稅給中央額度近1400億元，留在台中的不到1000億元，「中央拿錢當大爺，再分配給地方補助」，大家要認真爭取經費，這都是地方的稅收貢獻。

盧秀燕強調，台中市是全國前幾大繳稅給中央的城市，給中央的比留給自己的錢還要多，這也是長期以來，中央、地方政府吵經費的原因，大家爭取經費不要客氣，要更努力。