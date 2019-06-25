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【重磅快評】為什麼高雄對國民黨很重要

2019-06-25 13:03聯合報 主筆室

把「韓流」列為國民黨2018年九合一選舉大勝的主因之一，應該不會有太多人反對。由於韓流發生在民進黨長期執政的高雄市，因此更顯得意義非凡。不過僅只短短半年，韓流卻已經嚴重退燒，甚至危及國民黨的總統選情。其間關鍵，就在國民黨和韓國瑜都輕忽了在高雄執政對國民黨的重要性。

「綠色執政，品質保證」是民進黨在地方選舉裡一句歷久不衰的選舉口號，民進黨在高雄的長期執政，有賴「品質保證」的形象塑造。但九合一大選時，正值民進黨中央執政的低潮，加上高雄長期的經濟蕭條，讓主打經濟牌的韓國瑜得以順勢竄起。韓國瑜的勝選，相當程度證明了「綠色執政，品質保證」這句口號的破滅，也因此可以帶動整個九合一選舉的大勝。

但平心而論，這樣的勝利並不紮實。勝選的主要因素，是來自於選民對民進黨的厭惡與不信任，因此願意給有韓國瑜的國民黨再一次機會。而一如高雄市長選戰在九合一選舉裡扮演「外溢」的角色，選後韓國瑜在高雄市的政績，自然也是選民檢驗「值不值得再給國民黨一次機會」的最重要指標。

四月下旬，是韓國瑜政治聲望逐漸下滑的分水嶺。此時最重要的事件，當然就是韓國瑜的五點聲明，間接宣布參與國民黨的總統聲明。誠然民選首長作的好或不好，難有客觀標準，但剛剛就任的民選首長，就宣布投入總統選舉，自然引發質疑。尤其對於因為願意給國民黨再一次機會，甚至是因為韓國瑜而願意再給國民黨一次機會的選民而言，當然有受騙之感。所謂證明藍色執政優於綠色執政尤其是在高雄，當然也就難上加難了。

在此情況下，受到傷害的不只是韓國瑜，更是整個國民黨和去年才當選的黨籍縣市首長們。最直觀的看法是「連指標首長都如此，其他當然更糟糕」。落跑高雄和韓國瑜劃上等號，韓國瑜的表現又和國民黨劃上等號，撇開總統選戰的外在因素，僅僅如此，就足以讓國民黨陷入難以突破的瓶頸，甚至每況愈下。

國民黨總統初選頭已經洗了一半，整體情勢對國民黨越來越艱辛。而且擺在眼前的現實是，無論誰出戰，都已沒有取勝的把握。「非韓不可」早已成了過眼雲煙，國民黨現在應該要認真思考重新回防高雄，或說服選民不需要實際的政績，也有足夠理由取代民進黨。否則，國民黨的選戰只會越來越難打。

韓國瑜國民黨九合一選舉
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