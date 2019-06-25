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台灣是主權獨立國家？大法官提名人楊惠欽：政治議題

2019-06-25 12:38聯合報 記者林麗玉╱即時報導

立法院25日臨時會全院委員會針對司法院大法官被提名人楊惠欽行使同意權審查。立委陳玉珍及童惠珍都聚焦「台灣是不是一個主權獨立國家？」「兩岸關係是不是一國兩個地區？」，楊答詢表示，「這是一個政治議題」，「基於大法官被提名人身份，加上在立法院大院場合，不太適合有具體回應。」

無黨籍立委陳玉珍質詢楊惠欽，「台灣是不是一個國家？」「台灣是國家？還是地名？」楊僅回答，「我們是中華民國」，依《兩岸人民關條例》提的是「台灣地區」，沒有出現「它是一個國家名稱」。

陳玉珍再問，既然如此，「蔡總統適不適合自己稱『台灣總統』？」「有政黨天天喊台灣獨立，是否違反中華民國憲法？」楊表示，這牽涉的層面太廣，對於政黨是否違憲審查，屬大法官職權事項，但這已牽涉到具體個案，「被提名人針對具體個案，不方便表示意見。」對於立委追問固有疆域？楊表示，依照憲法，我們現在是在國家統一前，至於固有疆域範圍有多大？很難去講。

陳玉珍表示，依據中華民國憲法，「中華民國這個國家內，就已經實施一國兩制」，台灣是一個制度，大陸地區是一個制度，因為我們的憲法規定就是這樣，陳說，我們的憲法就是一部「抱殘守缺」的憲法，身為大法官，應該要勇敢說出想法，為什麼不能回答？很猶豫就是考慮太多，陳表示，楊惠欽是一個表現很好的大法官被提名人，但都不方便表示意見。

立法院25日臨時會全院委員會針對司法院大法官被提名人楊惠欽行使同意權審查。立委陳...
立法院25日臨時會全院委員會針對司法院大法官被提名人楊惠欽行使同意權審查。立委陳玉珍問楊，「蔡總統適不適合自己稱『台灣總統』？」「有政黨天天喊台灣獨立，是否違反中華民國憲法？」楊表示，這牽涉的層面太廣，「被提名人針對具體個案，不方便表示意見。」圖／翻攝立法院直播系統
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大法官陳玉珍
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