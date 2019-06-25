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藍委批蔡英文政策買票向財團靠攏 卻讓年輕人背債

2019-06-25 12:29聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立院黨團今舉行記者會指出，蔡英文總統執政3年多來，在推動經濟發展及財政永續上未見成果，卻把各種減稅、補貼視為政績大力宣傳，拚命推出利息補貼政策救經濟，但利益大多流向富人，分配正義只能淪為口號。

國民黨團抨擊蔡英文吹噓自己任內的經濟表現，花大把銀子政策買票，為富人補貼稅率，卻讓年輕人背負沉重學貸和青年「安心成家」購屋貸款高利息，因此要求蔡政府比照對大企業補貼利息政策，年輕人學貸免利息，首次購屋利息降為1%。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府推動的台商回台投資方案，適用在大陸投資超過2年的台商，匡列貸款額度從1.0版200億元，到2.0版的5,000億元，總額高達5,200億元，其中200億元，利息補貼1.5%，而大企業貸款利率約1.5%，等於蔡政府對於大企業貸款給予免利息。

曾銘宗說，2.0版貸款額度超過200億元，每貸款20億元以內，補貼0.5%利息、貸款超過100億元，補貼0.1%利息，至於根留台灣的大企業，貸款額度只有800億元，為何1.0版的200億元貸款台商可以免利息？根留台灣的大企業為何不能同樣受惠？

曾銘宗批評，更誇張的是，台灣中小企業貸款額度只有200億元，與回台投資的台商5,200億元根本不能相比。而台灣中小企業高達149萬家，平均能夠貸款的金額只有13,422元，利息補貼1.5%，但是一般中小企業貸款利息多在5%以上，扣除補貼利息，還須負擔3.5%利息，這樣對中小企業合理嗎？

國民黨立委費鴻泰表示，蔡英文撒大把銀子政策買票，但是對於全台28萬戶年輕人首次的購屋貸款，編列額度1兆1,288億元，平均每戶可貸403萬元，貸款利息分三個階段：第一階段1.68%；第二階段機動定利率前2年1.44%，第3年起1.74%；混合式固定利率前2年1.62%，第2年1.72%，第3年起1.74%。相對於大型企業、財團借款利息，青年首次購屋貸款利息相當沉重，顯見蔡政府心中只有財團，沒有年輕人。

國民黨立委賴士葆強調，蔡政府不僅對不起首次購屋的年輕人，更對不起年輕學子。以106年為例，將近49萬人的學生，每人平均背負20萬元學貸，利息達1.15%，絲毫比不上蔡政府對企業的利息補貼，根本就是「用鈔票換選票」的撒錢政策，完全不顧年輕人面對沉重的利息負擔，故意忘記廣大的年輕人更需要政府的幫忙。

賴士葆指出，蔡政府近期的單身青年與新婚育兒家庭實質租屋補貼，看起來是照顧年輕人，但是灑更大的錢給財團、大企業，這是政策買票，民進黨政府大玩兩手策略，目的只有一個，就是為了2020年大選勝選。

對於國民黨團指控，行政院發言人Kolas Yokata表示由經濟部回應。

國民黨團上午舉行「倒向大財團 借款免利息」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團上午舉行「倒向大財團 借款免利息」記者會。圖／國民黨團提供
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