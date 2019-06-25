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多項重大民生改革7月1日上路！小心違規讓荷包失血

公改釋憲／立委林德福：民進黨挑特定職業強制修法

2019-06-25 11:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國民黨立委林德福。 圖／林德福服務處提供
國民黨立委林德福。 圖／林德福服務處提供
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大法官審理在野立委所提軍公教年改釋憲案，昨天完成軍改部分言詞辯論，今早進行公改言詞辯論，下午則是教改。公改聲請人、國民黨立委林德福表示，前瞻計畫舉債4200億，可見根本沒有其宣稱的財政壓力迫性之公共利益，所以軍公教才不服氣；民進黨佔多數的立法院只挑特定職業強制修法，漠視勞保破產急切性。

公務員年改案部分，由聲請人指定代表立委林德福、李鴻鈞、王育敏與律師李念祖、鄧民治、蔡進良出席；關係機關部分，行政院指定代表政務委員林萬億，考試院指定代表銓敘部部長周弘憲、司長陳紹元、律師洪偉勝、副教授林佳和與范文清出席。聲請人推薦李來希為鑑定人，關係機關則推教授張桐銳教授。

開庭後，先由聲請人陳述。林德福指出，軍公教退休人員爭取退休權利，發動陳抗政府卻視而不見、置之不理，任由職業對立、社會紛擾，年金制度可以討論修改，但對於退休人員應採不溯及既往，否則將牴觸信賴保護原則，危及公務員制度性保障等憲法上重要的原則。

他說，前大法官黃茂榮特別提到，在退休要件事實完成之後，除非國家遭遇緊急危難，憲法第23條其調整原則上只能做有利於公教人員之調整，不利的調整不可輕易嘗試，否則民心士氣將會受到難以預料之衝擊。政府財政壓力是否已達到迫切無迴旋之餘地？政府可用積極撙節支出、提高稅收等節源開流方式來因應。

年改去年上路，國庫少支出140億，許多前瞻計畫內容本來應由公務預算編列，卻由特別舉債幾千億亂花，立法院預算中心也認為政府的前瞻建設舉債4年4200億、打算將超支稅收回饋全民，可見根本沒有政府宣稱之財政壓力迫切之公共利益，所以軍公教才會不服氣。

不溯及既往與信賴保護原則輕易改變，將造成政府信用被人民所質疑，軍公教勞年金改革制度，本金通盤同步調整，比較能讓社會大眾所接受。民進黨佔多數的立法院，只挑特定職業強制修法，不見民進黨政府積極修法，漠視勞保在2027年即將破產的迫切性。

他強調，退休公務員過去是國家支柱，奉公守法、貢獻所長、為人民服務。退休軍公教人員抗爭無效，退休制度新法令又有重大違憲爭議，希望在坐大法官能還其公道。

軍公教民進黨公務員
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