吳育昇：呼喚媒體邀請韓、郭、朱辯論

2019-06-25 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨總統初選今天舉行首場國政願景電視發表會，但發表會並沒有現場提問，更不是辯論會，前立委吳育昇今天在臉書貼文，呼喚有媒體能出面舉辦電視辯論會，邀請韓國瑜、郭台銘、朱立倫公開進行辯論。

吳育昇表示，前一陣子民進黨內總統初選，賴、蔡兩人對決歹戲拖棚,當蔡英文公開拒絕和賴清德進行電視辯論時，他看不起蔡英文，也看不起賴清德不敢據理力爭公開辯論，更看不起民進黨全黨無人敢反對此舉，民進黨不是靠辯論起家的嗎？不是靠辯論打敗國民黨取得江山的嗎? 什麼時候居然噤聲不敢辯？

吳育昇表示，當時他想只要國民黨舉辦總統黨內初選一定會有電視辯論,只要國民黨舉辦電視辯論，就在格局及氣勢上超越民進黨，2020勝選足以光明在望，因為真理是越辯越明，一個不敢辯論的民進黨如何勝過勇於黨內公開辯論的國民黨？

吳育昇說，但是我失望了，黨中央決定不辦電視辯論，五位參選者竟也從善如流沒有「異見」，難道沒有人想好好辯論一番嗎？

吳育昇指出，20年來電視辯論已經成為中華民國選舉文化的一部分,不要說總統選舉，連縣市長選舉，六都選舉也都以電視辯論作為勝選指標，儘管失望在先，最近他又想通了，相信台灣的媒體一定不會放過國民黨這幾位角逐者，尤其是韓國瑜、郭台銘和朱立倫三位，他重燃希望，天天等待，期盼有媒體單獨或聯合公開邀請他們進行電視辯論，可是今天已經快到6月底了，還是等不到媒體發聲，難道注定兩黨的黨內初選竟然都是一場乏善可陳的演講比賽嗎？

吳育昇說，今天在高雄的國政說明會能夠滿足台灣民眾的好奇嗎？ 靠各說各話可以找出最強候選人嗎？ 真是無言的初選啊！