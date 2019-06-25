文官個資遭外洩 銓敘部：將提昇資安防護作為

2019-06-25 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



銓敘部網站昨晚貼出消息表示部掌理的文官個資外洩，銓敘部今天表示，銓敘部已全面檢視現有系統，可疑的弱點都已經補強，未來將提昇資安防護作為，同時強化系統開發的安全管理及委外管理。

銓敘部昨晚在官網證實，22日接獲外部情資，知悉國外網站揭露疑似銓敘部掌理的個人資料達59萬筆，已依照「資通安全管理法」向行政院國家資通安全會報技術服務中心，進行資安事件通報；而個資外洩影響範圍，自2005年起至2012年6月30日間，中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

銓敘部表示，銓敘部第一時間已依規定通報，並主動處理，同時全面檢視現行系統，有可疑的弱點均已補強，完成修補，銓敘部並依個人資料保護法第12條及施行細則第22條規定通知當事人相關影響範圍及因應措施，同時在官網正式公告通知。