大法官提名人未答憲政問卷 民團氣到：4位都不予推薦

2019-06-25 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院臨時會本周陸續處理大法官人事案，民間監督大法官人選聯盟今舉行記者會指出，難以接受大法官人事案審查時間那麼短，無法接受社會監督，且聯盟6日就提出的17點憲政議題問卷，但4位被提名人都未應答，因為無從得知其對於重要議題有何看法，聯盟無從推薦起，「很遺憾4位被提名人都不予推薦。」

總統府日前公布四名大法官被提名人，包含台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍及高雄高等行政法院院長楊惠欽。

冤獄平犯協會執行長羅士翔表示，這次大法官人選10月1日才要上任，立法院應該9月會期還來得及審查，但實際上卻是昨天公聽會接著2天審查，周四就要投票，雖然4位都是學養豐富、非常資深的法律人，可是否適任大法官需要社會公評，要有足夠時間才有有品質的審查；另外，4位被提名人針對聯盟的17點問卷都不應答，有別於過去，不確定是時程太趕不予作答或是迴避作答，不推薦原因是無從推薦起 無從得知對於憲改重要議題有何看法，「很遺憾4位被提名人都不予推薦。」

羅士翔說，立法院也應速修正立院職權行使法，因為重要的人事案應該要有法制依循，而非草率通過，且大法官未來8年將進入憲法法庭處理憲改議題，如果審查不嚴謹，未來8年他們會更嚴格監督。

民間司改會辦公室主任蕭逸民則說，難以接受人事案的審查時間那麼短，無法接受社會監督，不應該因為9月會期是接近選舉，就不能處理重要案件，變成壓縮監督大法官的期程，立委應該拿出良知，要求大法官人事審查，應該要在九月正式會期審查，給予大法官回應社會的機會。