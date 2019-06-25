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別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

被館長點名閉嘴 黃暐瀚回應：愛台灣不只有一種方法

2019-06-25 08:35聯合報 記者林政忠╱即時報導

館長陳之漢和資深媒體人黃暐瀚隔空槓上，館長甚至在直播點名黃暐瀚「不懂就閉嘴」。黃暐瀚深夜在臉書貼文回應，這場623的反紅媒遊行，他是佩服的，館長跟立委黃國昌可以號召出這麼多人，而且大多數都是年輕人，這是一股力量，也是一種信仰。

黃暐瀚表示，他在直播談到對這場遊行的結論：1、任何人都可以支持或反對任何議題。2、任何人都可以支持或反對任何媒體。3、贊成與反對的最好方式，就是收看，或不收看。4、如果是敵國，是不是應該全面斷絕往來？5、既然是敵國，怎麼還去接敵國的代言？

黃暐瀚說，他上午開直播之前，並不知道前立委蔡正元說了館長什麼，他純粹只是單就館長要辦遊行之前跟大家說，因為辦遊行，損失了很多代言，所以他的評論基礎是，既然這些代言，是會因為館長「批評中共」而必須取消的，顯然這些錢，是受控於中國大陸的錢。

他表示，既然決定批評這個市場，接下來就有賺不到這個錢的打算，這是理所當然的事情。就像他去年9月底在某電視台說了高雄市長韓國瑜會當選之後，就不能再上這家電視台一樣，「凡事，都得付出代價」。

黃暐瀚指出，他聽了館長說明「賺多捐更多」，這很了不起，比起館長，他只是一個小小評論員，知名度也差太多，他不想引戰，也從不引戰。在此，簡單回應一下這件事，館長願意為了愛台灣，放棄很多收入，這是很不簡單的事情，「在我眼中，陳之漢是一個很愛台灣的人」。

他表示，館長用行動熱愛台灣，他找不到什麼罵館長的理由。他和館長對於很多「政治議題」看法不同，對於如何「界定敵國」的看法不同，但這不影響他對館長的肯定與評價，或許有一天，在這塊土地的人，終能知道，愛台灣，不只有一種方法，「謝謝館長，陳之漢」。

黃暐瀚在文末還註記，館長的直播內容中，有一件事讓他印象深刻，館長代言「傳說對決、拉茲」角色賺了60萬，但幫背後的中國大陸騰訊母公司賺了1000萬都不只。這個角色很紅，他有打傳說，所以他知道，但因為這造型太貴，所以他沒有買（拉茲我還不是很會打 ＸＤ）。

館長陳之漢和資深媒體人黃暐瀚隔空槓上，黃暐瀚表示，肯定館長對台灣的努力，但愛台灣...
館長陳之漢和資深媒體人黃暐瀚隔空槓上，黃暐瀚表示，肯定館長對台灣的努力，但愛台灣不只有一種方法。 圖/擷自黃暐瀚臉書
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館長黃暐瀚陳之漢
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