蔡初選贏也炒作完畢？ 連勝文：請訂獎勵港人移民辦法

2019-06-24 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨中央委員連勝文。 聯合報系資料照／記者張雅婷攝影 分享 facebook

國民黨中央委員連勝文今在臉書貼文說，他看到民進黨當權者在黨內初選前，聲嘶力竭的支持香港，不知向來排外與主張鎖國的民進黨當權者，願不願意口惠實至，擴大爭取香港人移民台灣？

他說，甚至除了一般香港市民外，特別針對香港三高族群－高階管理人才、高級技術人才及高資產族群，設計一套獎勵移民台灣的辦法呢？還是說初選已經贏了，這個議題基本上已炒作完畢？

連勝文說，很多人會問，香港主流社會是否真的會對移民台灣有興趣？他舉最近半年兩個香港朋友的例子，與大家分享，他說，這兩位都是典型香港人才，從小受英國教育，講起英文帶著英國腔，同時也在世界各地做生意。

案例一：N先生是一個香港私募基金的合夥人，日前來台灣做健檢，對台灣的醫療健檢水準讚不絕口，不僅自己跟家人來做，還拉著東南亞的朋友一起來做，說台灣的醫療專業水準高，醫護人員認真且態度良好，同時收費是香港的三分之一！

N先生告訴他「他很喜歡台灣，雖然台北市容『非常老舊』，五年來好像沒什麼變，但是生活步調『緩慢』，適合慢活，感覺上就像陶淵明所講的世外桃源一樣，不知有漢，無論魏晉，外面世界不管發生什麼變化，台灣人好像都沒在管，就是按自己的步調在生活。」

N先生說他們公司有高階主管，因為台灣生活成本真的低香港太多，已經搬來台灣，每周港台通勤都還划算！也有他們旗下投資公司的CEO，打算申請恢復中華民國國籍；而他本人則很認真的思考要在台灣買房子，因為「台灣雖然不是賺錢的地方，但卻是可以生活的地方」。

案例二：K先生是香港上市公司高層，他有嚴重的胃酸逆流問題，遍尋中、港名醫都治不好，最後是由台灣醫生兩次就把他多年的宿疾治癒，因此他對台灣的醫療水準和N先生一樣讚不絕口，說台灣醫護人員視病如親，所以今年也把全家人帶來台灣健檢並治病。

K先生也跟他說「他非常喜歡台灣，而且喜歡台灣人！他全台灣跑了幾遍，發現台灣沒有什麼賺錢的機會，能賺錢的人大多靠出口，但是台灣的物價水準跟香港比真的是低，只有三分之一，到了南部甚至只有五分之一！他不知道這些商品或是服務的提供者要如何賺錢，但是他們的態度還是非常好，對外地人也很友善，所以K先生說，台灣人是『安貧樂道』，非常可愛！」

連勝文說，「安貧樂道」這是台灣人的優勢嗎？還是台灣人的悲哀？恐怕真實的情況是，台灣人很無奈吧！「苦中作樂」可能還更貼近台灣人的心情！

他表示，這兩個香港朋友是發自內心真的喜歡台灣，但聽他們對台灣的看法，他卻很難笑得出來，因為聽起來非常類似早年台灣朋友去泰國回來，跟他描述泰國的情形……民進黨執政這幾年，所造成的台灣經濟低成長，以及整體薪資結構停滯不前的現象，居然變成了外地人眼中台灣的優勢，從這個角度講，這大概就是民進黨對台灣的貢獻吧？

連勝文說，與其讓香港三高族群轉移到新加坡，不如請他們來台灣，或許還可以幫台灣創造一些經濟成長的動能，只是不曉得民進黨當權者，是否真的懂得利用機會，還是所謂的支持香港，說到底也只是在幫自己拚選舉、顧選票？