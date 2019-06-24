大法官人選公聽會 法、學界激辯

2019-06-24 19:32 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



總統蔡英文日前提名大法官楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎，立法院24日進行公聽會。東海大學政治系主任胡祖慶表示，本屆總統任期剩不到一年，不適合現在提出大法官人選。高雄第一科大科技法律所教授廖欽福則認為，社會爭議有賴於大法官解釋，大法官同意權可針對不同意見討論。

展大器暫勿提名

東海大學政治系主任胡祖慶表示，2018地方選舉結束至今半年，去年選舉執政黨大挫敗，總統任期可能剩不到一年，短短時間內要提名4位重要的大法官，他質疑，大法官人選能否獲得大眾接受？

胡祖慶提到，現階段類似2016年初，美國最高法院法官去世，歐巴馬也嘗試提名，但任命案沒通過，因為當時歐巴馬任期剩不到一年。因此他說，這麼重要的位置，不適合現在提出來，執政者應展現大器，彰顯憲政運作的態度。

釋憲攸關社會價值

不過高雄第一科大科技法律所教授廖欽福認為，大法官同意權審查應就不同意見討論，不應部分擷取扭曲。他提到，反送中事件讓社會深刻體會到，維持司法獨立與守護基本民主價值的重要性，尤其最近台灣假新聞、媒體壟斷與言論自由之間如何平衡，都有賴於大法官解釋。

執業律師葉慶元則指出，大法官原任期為9年、可連任，與總統任期錯開以降低總統對大法官的影響，不過上次修憲將大法官任期縮短到8年，並採交錯任期制，使25每任總統最多可提9到10位大法官，造成司法不獨立。因此他認為，大法官交錯任期是錯誤的制度。

針對大法官落實性別平等，葉慶元肯定說，屆滿的大法官原為2男2女，新提的大法官人選也維持同樣比例，值得肯定。不過中正大學法律系副教授王韻茹則表示，提名 2男2女看似平等，但與現任大法官比較，女性還是偏少。

【更多精采內容，詳見 】