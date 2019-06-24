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新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

著作權法修法釀爭議 柯建銘：本次臨時會不修了

2019-06-24 19:28聯合報 記者陳熙文╱即時報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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立法院舉行臨時會，民進黨團提出「著作權法部分條文修正草案」，卻引法音樂創作者不滿，認為修法是為了護航非法重製的侵權業者，令侵權盜版伴唱機合法化。對此，民進黨團總召柯建銘稍早在臉書上表示，經過黨團與行政院雙邊的溝通之後，黨團認為本次著作權法的修法，仍有加強溝通的必要，本次臨時會不列案修法了。

柯建銘表示，長輩們在活動中心唱歌，可能會被法律處罰的疑慮，民進黨黨團的委員們，幾乎都感同身受，因此，本於讓長輩安心唱歌，頤養天年的初衷，民進黨黨團提出了本次著作權法的修法，然而，來自各界，對於本次草案的疑慮以及問題，民進黨黨團，在這邊也確實聽到了！

他指出，在經過黨團與行政院雙邊的溝通之後，我們認為對於本次著作權法的修法，仍有加強溝通之必要，行政院方面，已責成經濟部智慧局與權利人團體溝通組成專案小組，儘速協調伴唱機利用歌曲之授權與付費相關機制，而民進黨立院黨團，也在取得黨團共識後，正式宣布，本次臨時會所提之著作權法修正案，將不予列案。

柯建銘也指出，行政院也將採取下列兩步驟，盡力在不傷害每個著作權人的心血為前提下，解決長輩們唱歌的問題：

第一，儘速於兩周內邀集各廠牌伴唱機廠商與相關權利人代表協商伴唱機授權與付費問題；第二，邀請各縣市政府討論里民活動中心唱歌相關經費編列及運用的問題。

柯建銘說，由於本問題長期未能妥善解決，民進黨團才希望藉由本次機會，就如何保護權利人的利益與公眾的利用，能夠與各界達成共識，共創互利雙贏，以期解決里民活動中心使用電腦伴唱機利用歌曲的問題。

而民進黨團也要在這邊，分別對擔憂不能安心唱歌的長輩們，以及殫精竭慮的創作者們保證，兩邊都是我們要保護的對象，也請兩邊放心，民進黨團一定會與行政院通力合作，讓長輩能無憂無慮的高歌，創作者們的心血結晶也能得到應有保障。

民進黨團總召柯建銘在臉書表示，著作權法修法不列案修法了。 圖／擷自柯建銘臉書
民進黨團總召柯建銘在臉書表示，著作權法修法不列案修法了。 圖／擷自柯建銘臉書
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民進黨行政院柯建銘
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