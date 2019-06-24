串聯藍營7女力 盧秀燕：想選總統的要重視女性

2019-06-24 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今下午召集藍營7名女性縣市長，在台中共同簽署女性權利宣言，建構友善托育環境，促進女性職場地位等。盧秀燕公開呼籲明年想選總統的參選人，要重視女性議題，不要忽略女性的力量。

盧秀燕就職半年，這是第2個成立的跨縣市平台。她在4月召集北起新竹縣、南到嘉義市的藍營執政縣市首長，擴大成立中台灣治理平台，打造新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣與嘉義市的治理平台，與今下午成立的女力平台有一半以上的成員重複。

政壇傳出前花蓮縣長傅崑萁要串連藍營女力縣市長挺韓，盧秀燕剛成立的藍營女力平台也引起政壇矚目。盧秀燕說，她們只是請大家不要忽略女性的力量，女性撐起半邊天，女性議題更應該重視，女性議題是促進社會進步的力量，明年總統大選要重視女性議題。

盧秀燕與中台灣平台的班底彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，以及東台灣新加入的花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴與代替宜蘭縣長林姿妙出席的宜蘭縣社會處長劉富美等人，共同在台中宣示，要打造幸福7城市。

盧秀燕說，今天本屆縣市長就職滿半年，也是7名藍營女力縣市長選後首度合體，過去縣市首長只有1、2人是女性，現在有7人非常難得，但也只佔22縣市的三分之一；女性在職場很辛苦，當選後要做得比男生好，證明女性的能力。