盼續任行政院長？ 蘇貞昌：明年5月與豬農慶祝

2019-06-24 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



2020總統大選預計明年1月進行投票，行政院長蘇貞昌今視察家畜衛生試驗所時指出，這次拔針後預計明年5月由世界動物衛生組織宣布台灣成為非疫區，他不知道他有沒有繼續做（指行政院長），「若有」就一個縣市一個縣市來跟豬農慶祝一下，來吃滷肉飯、烤乳豬，那該多好。

行政院農委會去年7月停打口蹄疫疫苗，可望在明年5月由世界動物衛生組織宣佈台灣為非疫區，台灣在1997年爆發口蹄疫疫情，造成國家整體經濟損失達1千7百多億元，更喪失豬肉外銷市場。

農委會動植物防疫檢疫局副局長杜文珍說，拔針後每年可以省下3議員疫苗費用與人力，更提升台灣動物衛生水準，還能增加與貿易國協商空間，促進畜產品國際競爭力，減少進口畜產品衝擊。

蘇貞昌表示，23年前爆發口蹄疫，他擔任台北縣議員，台灣埋了幾百萬頭，台北縣埋的地方後來產生血水外流，所以居民、村民大抗議，後來還挖出來再焚燒、再另外處理，這過程至今歷歷在目。

蘇貞昌說，上次想拔針結果失敗，這次是總統蔡英文上任後下的決心，讓台灣成為停打口蹄疫疫苗的非疫區，成為與日本相同的東北亞唯二的非疫區國家，台灣又可以開始有豬肉出口，相信對台灣很好。

另外近期也有非洲豬瘟，蘇表示，他第一天就到機場下令百分之百行李檢查，若沒有守住又要開始埋幾百萬頭豬，因此要求農委會所有的運豬車都要管制，並要業界自律、監督同儕有沒有做害群之馬。