【重磅快評】凱道造勢後 黃國昌還是不敢惹怒蔡英文

2019-06-24 18:30 聯合報 主筆室



時代力量立委黃國昌昨天牽著館長陳之漢的手，昨天在凱道舉辦「623反親中媒體大遊行」，雖然是下雨天，但場面還是撐了起來；一場屬性各自解讀的聚眾活動觸動綠白陣營的敏感神經，時力似乎變得舉足輕重，柯文哲陣營多了一分猶豫，蔡英文擊退賴清德後，民進黨尚未整合之際，大選又新添變數，這場選舉越來越有意思了！

柯文哲自始至終都沒有放棄2020一搏的計畫，即使民進黨態勢底定，由蔡英文披掛上陣，但國民黨態勢不明，韓國瑜、郭台銘鹿死誰手，仍是未卜，雙城論壇登場在即， 柯文哲勢必還要再等，日前請假赴花東試水溫小有成效，但623的凱道聚眾活動，似乎給時力注入能量，柯文哲的大選方程式恐怕又得重設新參數。

這場凱道聚眾活動對第三勢力到底有什麼意義？當外界熱議這場活動究竟為時力注入多少政治能量時，最有趣的是時力立委黃國昌，媒體報導時力另一立委徐永明盼時力能推出自家總統、副總統候選人時，竟引起黃國昌的激烈表態，說他真的是受夠了，他忙著弊案、法案協商及公聽會，卻有一堆人在帶莫名其妙的風向，謠言滿天飛，他聽完簡直要吐血，他無意也不會參與2020總統選舉。

黃國昌一堆抱怨，聽起來不像政治人物風光辦過聚眾活動後的典型表現，僅管有新北市議員戴瑋姍說他蹭館長比較多，但黃國昌也不必如此激動，再怎麼說，為時力增加一點光彩，又有何不對？何須吐血、受夠了？難道他不是時代力量決策委員就可以不管時力了嗎？還是說，黃國昌自己心知肚明，昨天號稱逾十萬的凱道群眾和時力沒有什麼干係，大都是衝著館長的魅力而來？

政治離不開現實， 時力得力於民進黨一路的照拂而壯大，但內部卻有路線之爭，黃國昌退出時力決策圈後盛傳將另立門戶，有了籌組時力的經驗，黃國昌當然不會忘記如何複製，在凱道成功造勢後，即使心裡暗爽，也不會笨到去附和說要推自己的總統、副總統人選，擺明要分走泛綠選票，惹怒了民進黨、惹怒了蔡英文。