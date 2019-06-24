軍改釋憲／立委：為國犧牲家庭 不能一句破產就改革

2019-06-24 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



大法官受理軍公教聲請年改釋憲，軍改部分下午行言詞辯論，聲請人、立委李鴻鈞及呂玉玲強調，軍人犧牲家庭生活，一輩子奉獻國家，求的是什麼？ 希望什麼？政府應該穩定其晚年，不能用基金要破產一句話就改革。

今下午2點，憲法法庭進行言詞辯論，先由雙方陳述辯論要旨、交互詢答，再由大法官詢問聲請人、相關機關代表人及其等代理人、鑑定人意見。大法官黃虹霞詢問親民黨立委李鴻鈞、國民黨立委呂玉玲，軍人與公教人員不同之處？

李鴻鈞表示，中華民國是法治國家，憲法法庭是法的最高機構，大法官是最後防線。談軍人也好，整個年金改革也好，要看歷史背景延展。為什麼當初提供如此優惠條件？如果一開始是平穩安定國家的話，就不需要用優惠條件，國家需要這些人進來，才會提供優惠條件。

他說，軍人要捍衛國家，依據自身當兵經驗，看見許多士官長留在軍營，沒家庭而與軍營當家，一輩子奉獻給國家，求的是什麼？希望什麼？與政府打了契約，退伍之後，政府應該要如何穩定晚年？這是保障軍人基本條件，政府不能用基金要破產一句話就改革。

基金要破產也有順序，破產有軍人、公教、勞工，最容易破產是勞工（保險），政府要有順序來調整，有一個看待破產的過程。不能第一個拿軍人出來說要改革，改革方向要循進式、有條理。

他指出，國家透過高考納入優秀人才，台灣會這麼強，在國際有一席地位，即是因文官制度很強，而優秀人員進得來，基本上要給他優厚條件。

他重申，我國是一個非常好的法治國家，不能說法不論法，也不能違背基本原則。這才是我們要的、期待的，為往後的永續經營、讓軍人捍衛國家、讓優秀公務員繼續服務國家。

呂玉玲則說，軍人與其他職業不同在於他們很多不能選擇，包括退休年齡只能照制度面走，且工作是24小時待命、沒有加班費，把家庭孩子放一邊，配合軍旅生活。

她認為，退休金是從薪水裡面提撥，這薪水就是他們的退休金，所以政府不能任意支配他們財產權，所以我們走上憲法法庭，要求的是平等權、財產權。我們要給他們一個交代。對已經退休的人，政府還要把退休金拿回來，這就是我們政府！必須重新論定。

她質疑，政府就是軍公教人員的老闆，老闆對他們退休金可以任意支配嗎？他們是提撥制的，從民國85年以後，他們所有提撥，都從薪水裡面提撥，這不是他們的財產，什麼是他們財產？