大法官自傳／楊惠欽借重審判經驗 順應時代解釋憲法

2019-06-24 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



現任4名大法官即將在9月底屆滿任期，總統蔡英文日前提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等4人接任，4位被提名人的自傳等資料也已送至立法院審查。楊惠欽在自傳中表示，憲法是國家之根本大法，不能輕易變更修正，但時代是在變動的，尤其民意如流水，憲法之最高宗旨既在人民基本權之保障，故作為憲法守護者之大法官，對其職權之行使，自應掌握民意，讓解釋具有時代意義。

楊惠欽現年59歲，政大法律研究所法學碩士，擅長行政法及財經法類，長期辦理行政訴訟及租稅審判業務，曾在法官學院、司法官學院及行政機關訓練單位講授及研究《行政法》及稅務相關議題。她從1991年擔任高雄地方法院法官起，至今實任法官達27年，過去曾擔任位台灣高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官。

楊惠欽說，任職最高行政法院期間，曾針對多則聯席會議之法律問題提出研究意見，希望藉由研究意見之提出，能使裁判見解往保障人民權益及公平正義之方向統一，「縱其中有未能成為多數意見者，亦期待因意見之提出，能慢慢影響見解之走向。」