大法官自傳／蔡宗珍：在德目睹憲法引領威權國家轉型

2019-06-24 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



現任4名大法官即將在9月底屆滿任期，總統蔡英文日前提名的4位大法官被提名人的自傳等資料，也已送至立法院審查。其中，被提名人蔡宗珍在自傳中表示，任考選部部長3年來推動了專技考試制度與公務人員考試方式諸多變革，努力促成專技人員考試的國際接軌，並建立了國家考試ｅ化互動平台等，有相當亮眼的成績單。並說自己始終秉持自由主義與憲政主義的信念與價值觀，若有機會到司法院承擔憲法守護者的神聖使命，將「必一本初衷，戮力以赴。」

蔡宗珍現年53歲，德國慕尼黑大學法學博士，擁有逾20年研究及講授《憲法》、《行政法》資歷，專長憲法及行政法類。蔡宗珍長年擔任行政院及多個部會訴願審議委員會委員或法規委員會委員，參與訴願救濟與法案研議，曾擔任過淡江大學歐洲研究所所長、台大法律院教授、行政院訴願審議委員會委員、經濟部法規委員會委員、考選部部長等。

蔡宗珍在自傳中表示，求學時主要投注於民商法學領域，原以為會往此一方向前進，但畢業一個月後時逢解嚴，「時代的鉅變與社會的氛圍，強力投射並影響了個人的命運與志趣發展。」她毅然決定放棄台大法研所的學業，前往奧地利維也納學習，並在維也納與慕尼黑見證了德國統一，「目睹了規範憲法如何引領威權國家轉型，我決定專攻公法。」

蔡宗珍擔任各種法規會與訴願審議委員會委員多年，亦曾參與若干重要法律案之研擬，提供專業諮詢意見。擔任考選部長三年來推動了專技考試制度與公務人員考試方式諸多變革，建立了國家考試 e 化互動平台等。