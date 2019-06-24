大法官自傳／謝銘洋貢獻所長 盼科技發展與人權兼顧

2019-06-24 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



現任4名大法官即將在9月底屆滿任期，總統蔡英文日前提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等4人接任，4位被提名人的自傳等資料也已送至立法院審查。謝銘洋在自傳中表示，基於曾經擔任訴訟律師之經驗，對於人權保障之重要性有深刻體認。且近年來有鑑於科技發展對社會以及人民基本權利之衝擊，在臺大法律學院開設人工智慧與法律課程，未來如有機會擔任大法官，必能對科技創新與產業發展所涉及之人權保障與憲法議題有所貢獻。

謝銘洋現年61歲，德國慕尼黑大學法學博士，從1998年擔任台大教授迄今20年。專長著重財經法及民事法類，精熟《民法》、《著作權法》、《智慧財產權法》及人工智慧與法律等，主要研究範圍有《專利法》、《商標法》、《公平交易法》、《營業秘密法》等。過去曾擔任律師、台大法學院院長、台灣法學會理事長及台灣智慧財產法學會理事長等職。

謝銘洋表示，基於曾經擔任訴訟律師之經驗，深知人權保障的重要。因此在學術研究之外，長年投身於民間法律相關團體，包括於財團法人民間司法改革基金會長期擔任監事、理事， 協助推動司法改革。並於台灣法學會擔任理事與常務理事，推動法官法的擬訂，對於司法制度之健全化有所貢獻。

謝銘洋表示，近年來有鑑於科技發展對社會以及人民基本權利之衝擊，因此在臺大法律學院開設人工智慧與法律課程，引導學生探究科技創新之重要議題，包括個人資料與隱私權、區塊鏈與金融科技、 生醫科技與倫理等。