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大法官自傳／謝銘洋貢獻所長 盼科技發展與人權兼顧

2019-06-24 17:07聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

現任4名大法官即將在9月底屆滿任期，總統蔡英文日前提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等4人接任，4位被提名人的自傳等資料也已送至立法院審查。謝銘洋在自傳中表示，基於曾經擔任訴訟律師之經驗，對於人權保障之重要性有深刻體認。且近年來有鑑於科技發展對社會以及人民基本權利之衝擊，在臺大法律學院開設人工智慧與法律課程，未來如有機會擔任大法官，必能對科技創新與產業發展所涉及之人權保障與憲法議題有所貢獻。

謝銘洋現年61歲，德國慕尼黑大學法學博士，從1998年擔任台大教授迄今20年。專長著重財經法及民事法類，精熟《民法》、《著作權法》、《智慧財產權法》及人工智慧與法律等，主要研究範圍有《專利法》、《商標法》、《公平交易法》、《營業秘密法》等。過去曾擔任律師、台大法學院院長、台灣法學會理事長及台灣智慧財產法學會理事長等職。

謝銘洋表示，基於曾經擔任訴訟律師之經驗，深知人權保障的重要。因此在學術研究之外，長年投身於民間法律相關團體，包括於財團法人民間司法改革基金會長期擔任監事、理事， 協助推動司法改革。並於台灣法學會擔任理事與常務理事，推動法官法的擬訂，對於司法制度之健全化有所貢獻。

謝銘洋表示，近年來有鑑於科技發展對社會以及人民基本權利之衝擊，因此在臺大法律學院開設人工智慧與法律課程，引導學生探究科技創新之重要議題，包括個人資料與隱私權、區塊鏈與金融科技、 生醫科技與倫理等。

謝銘洋說，未來如有機會擔任大法官，必然能本於個人的專業知識與能力發揮所長，維護憲法的核心價值，同時對於科技創新與產業發展所涉及之人權保障與憲法議題亦能有所貢獻。

總統府秘書長陳菊（左三）日前率領大法官被提名人楊惠欽（左二）、蔡宗珍（左一）、謝...
總統府秘書長陳菊（左三）日前率領大法官被提名人楊惠欽（左二）、蔡宗珍（左一）、謝銘洋（右二）、呂太郎（右一）等四人拜會立法院長蘇嘉全（中）。記者曾吉松／攝影
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