親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
柯將赴雙城論壇
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
能源轉型路迢迢
政治
軍事
綜合

與韓國瑜合影抱抱 雄中生秀「為什麼愛說謊」書引聯想

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

大法官自傳／呂太郎「糕渣」自比 外冷內熱如法律

2019-06-24 16:35聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

現任4名大法官即將在9月底屆滿任期，總統蔡英文日前提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等4人接任，4位被提名人的自傳等資料也已送至立法院審查。呂太郎在自傳中表示，自己從小在宜蘭農村長大，個性也有如宜蘭著名菜餚「糕渣」般外冷內熱，並說自己所體會的法律也是如此「雖形式上冷漠，但有其淑世利人的熱情面 。」

呂太郎出身宜蘭縣員山鄉，上大學前都在宜蘭求學，他形容「直到進入中興大學法商學院法律系(臺北市)就讀，才接觸到繁華、 複雜的都市風情。」

呂太郎表示，進入法律系就讀，並不是從小就立下的宏願，只是大學聯考成績排列的結果，「不過接觸法律後，卻被它深深吸引。」他用家鄉菜餚「糕渣」外冷內熱的特性自比，並說他體會的法律也是，「形式上，法律是冷漠的、不因人而異，有時甚 至不近人情。但只要深究法律實質內容，除了極少數不當立法外， 大都本著改造社會，增進人民福祉的目的而為規定，有其淑世利 人的熱情面。」

呂太郎現年60歲，最高學歷國立中興大學法律研究所法學碩士。他從1992年擔任彰化地方法院法官至今，實任法官達16年。專長民事法類，歷任地方法院、高等法院法官，辦理民事訴訟審判業務，兼任司法行政職務，推動法官人事制度改革及2016年司改後續研修工作。並曾擔任過司法院人事處處長、南投地方法院院長、台灣高等法院法院兼庭長、法官學院院長、東吳大學、東海大學法律系兼任副教授。

對於擔任大法官一職的期許，呂太郎表示，憲法為國家根本大法，以人權保障及增進人民福祉為核心任務，作為憲法最終解釋者之大法官，除必須具備一般法官所應有之正義、獨立、公正之基本素養外，更應具備使憲法解釋與適用，能兼顧穩定與前瞻、合理與可行的能力與特質。

呂說，自己從事實際審判工作多年，正義、獨立、公正之理念，早已深植內心。「擔任各項 行政職務後，尤能體會人民殷望經由憲法保障其人權、增進其福祉，期待有機會可以實現人民這樣的殷望。」

總統府秘書長陳菊（左三）日前率領大法官被提名人楊惠欽（左二）、蔡宗珍（左一）、謝...
總統府秘書長陳菊（左三）日前率領大法官被提名人楊惠欽（左二）、蔡宗珍（左一）、謝銘洋（右二）、呂太郎（右一）等四人拜會立法院長蘇嘉全（中）。記者曾吉松／攝影
分享

大法官司法院
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

立委民調顯示 高雄這三選區恐綠翻藍

2019-06-24 15:38

軍改釋憲／ 立委為老兵抱屈：執政黨不檢討問題

2019-06-24 14:52

影／超過5成滿意 蘇貞昌笑行政院長是最耗損的行業

2019-06-24 17:35

大法官自傳／蔡宗珍：在德目睹憲法引領威權國家轉型

2019-06-24 17:30

大法官自傳／謝銘洋貢獻所長 盼科技發展與人權兼顧

2019-06-24 17:07

大法官任期錯亂 綠委主張修法回復遞補繼任制

2019-06-24 17:01

反紅媒群眾逾10萬？戴瑋姍：黃國昌蹭館長比較多

2019-06-24 16:18

修「工輔法」納管未登工廠 經濟部澄清無護航

2019-06-24 15:26

影／連署免簽名 國民黨全代會提案用「掃」的

2019-06-24 15:24

哽咽談退黨 游盈隆：蔡讓社會撕裂 非常罪惡

2019-06-24 14:37

國民黨反鐵籠公投凱道遊行 邀呂秀蓮出席

2019-06-24 14:35

年改釋憲今辯論 軍公教踴躍旁聽

2019-06-24 14:27

工廠聯盟反工輔法「硬落日」 支持政院版草案

2019-06-24 14:21

大法官同意權公聽會 律師學者論戰

2019-06-24 14:17

彰化立委藍綠形成男女對決 民進黨4戰將首度合體亮相

2019-06-24 14:13

年改言詞辯論下午登場 軍公教團體報名旁聽踴躍

2019-06-24 12:46

農地工廠修法 工廠聯盟：反對硬落日 支持政院版

2019-06-24 12:41

反紅色媒體遊行沾染政黨 朱立倫嘆：汙染了 走偏了

2019-06-24 12:38

游盈隆：落水後水淹鼻子 再不做點事就死了

2019-06-24 12:08

工輔法護航違章工廠？王美花：訂落日屆期恐要再面對

2019-06-24 12:05

張善政的公文被吃掉？黃暐瀚：台灣的民主只剩悲觀

2019-06-24 12:03

全國農地工廠協會支持政院版 反對落日條款

2019-06-24 11:41

影／不滿國民黨嘉縣立委初選慢 他宣布自行參選

2019-06-24 11:36

蔡英文提名逾三分之二大法官 葉慶元：挫敗的黨適當嗎？

2019-06-24 11:36

2012年大選不相信小英會輸 扁：結果證明游盈隆是對的

2019-06-24 11:33

蔡正元控拿紅錢 館長：拿紅錢罵中共不是很好嗎？

2019-06-24 11:14

指蘇揆瀆職未落實公投 幸福盟要求監察院彈劾

2019-06-24 11:12

游盈隆談退出民進黨：蹉跎執政光陰是非常大罪惡

2019-06-24 11:01

除了韓市長的藍襯衫 郭董帽和阿倫眼鏡都有學問

2019-06-24 10:00

軍改憲法法庭下午辯論 行政院：過度保障違反世代正義

2019-06-24 09:19

游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

2019-06-24 08:00

蔡總統7.11出訪中美洲 將過境紐約、丹佛

2019-06-24 00:09

「黨已經變了」 游盈隆退出民進黨

2019-06-23 23:39

台東藍委初選民調 今啟動

2019-06-23 23:21

羅文嘉：抗中保台目標下 民進黨願與任何政黨個人合作

2019-06-23 19:48

影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02

前司法院副院長城仲模新書發表 呂秀蓮：副手難為

2019-06-23 17:46

民進黨青年培訓 卓榮泰喊話：整裝備戰上第一線

2019-06-23 17:22

影／「拍肩肚」里長讚蘇揆 蘇貞昌回：記得你的肩膀很強壯

2019-06-23 15:11
看更多

熱門文章

最新民調／蔡韓柯或蔡郭柯三腳督 蔡英文都大幅領先

2019-06-24 10:26

游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

2019-06-24 08:00

影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02

台中挺韓造勢後「瑜燕」互動 許淑華尷尬避談

2019-06-23 19:54

影／台灣小姐泳裝選拔 許淑華化身「學姐評審長」

2019-06-23 20:59

韓國瑜互比淪第三 黃創夏提醒國民黨：八德夜市恐開張

2019-06-24 12:45

孫大千列舉6癥狀 批蔡英文患「重度權力中毒症」

2019-06-24 08:04

王金平雲林造勢 張嘉郡：不是家家酒得選邊站

2019-06-23 18:15

立委民調顯示 高雄這三選區恐綠翻藍

2019-06-24 15:38

民進黨若惡意攻擊韓國瑜 張善政：我都會幫他講話

2019-06-24 09:42

張善政護韓槓上行政院 「把我公文給吃掉？」

2019-06-24 10:08

韓國瑜養魚防蚊挨批 藍議員：陳菊10萬隻魚就會吃孑孓?

2019-06-24 10:05

【重磅快評】拒紅媒，豈不知選台器操之在自己？

2019-06-24 09:44

蔡正元控拿紅錢 館長：拿紅錢罵中共不是很好嗎？

2019-06-24 11:14

2012年大選不相信小英會輸 扁：結果證明游盈隆是對的

2019-06-24 11:33

反紅色媒體遊行沾染政黨 朱立倫嘆：汙染了 走偏了

2019-06-24 12:38

與韓國瑜合影抱抱 雄中生秀「為什麼愛說謊」書引聯想

2019-06-24 16:41

最新民調郭韓都輸蔡 朱立倫：別贏了初選丟了大選

2019-06-24 12:20

黃光芹：韓國瑜靠50元本翻身 得了「權力癌」

2019-06-24 14:05

張善政的公文被吃掉？黃暐瀚：台灣的民主只剩悲觀

2019-06-24 12:03

綠民調變第三？ 韓國瑜：親綠民調我都落後

2019-06-24 14:58

美軍機傳飛越巴士海峽 專家：不排除與遼寧號有關

2019-06-23 22:26

雲林造勢 王金平：盡全力用生命奉獻給台灣

2019-06-23 20:32

「簡直要吐血」 黃國昌：我不會參與2020總統選舉

2019-06-24 14:22

韓庶民論vs.郭國際觀 電視政見會明交鋒

2019-06-23 23:49

王金平雲林造勢 「要變成台西縣，人口回升至百萬」

2019-06-23 20:07

權力中毒症駁火 老天鵝票選：挺蔡82%、挺韓18%

2019-06-24 16:31

韓國瑜優勢不再？ 學者：民眾信任感不夠

2019-06-24 15:40

除了韓市長的藍襯衫 郭董帽和阿倫眼鏡都有學問

2019-06-24 10:00

羅文嘉：抗中保台目標下 民進黨願與任何政黨個人合作

2019-06-23 19:48

軍改憲法法庭下午辯論 行政院：過度保障違反世代正義

2019-06-24 09:19

「黨已經變了」 游盈隆退出民進黨

2019-06-23 23:39

游盈隆談退出民進黨：蹉跎執政光陰是非常大罪惡

2019-06-24 11:01

國政發表會25日登場 朱立倫：18分鐘的朗誦機演講比賽

2019-06-24 12:18

影／民調落後蔡英文 郭台銘：她的民調一定會往下走

2019-06-24 13:24

韓國瑜停辦高雄場 胡幼偉：新竹場將轟轟烈烈封關造勢

2019-06-24 14:49

新聞眼／上海行雙面刃…兩岸鋼索上 柯步步行險

2019-06-24 00:21

遭控出借遺址供韓造勢 中市文資處：未來確實審核

2019-06-23 22:34

大選倒數200天 卓榮泰：將決定我們與中國的距離

2019-06-24 00:32

影／郭台銘：明天辯論會非擅長領域 很緊張

2019-06-24 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top