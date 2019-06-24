大法官自傳／呂太郎「糕渣」自比 外冷內熱如法律

2019-06-24 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



現任4名大法官即將在9月底屆滿任期，總統蔡英文日前提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等4人接任，4位被提名人的自傳等資料也已送至立法院審查。呂太郎在自傳中表示，自己從小在宜蘭農村長大，個性也有如宜蘭著名菜餚「糕渣」般外冷內熱，並說自己所體會的法律也是如此「雖形式上冷漠，但有其淑世利人的熱情面 。」

呂太郎出身宜蘭縣員山鄉，上大學前都在宜蘭求學，他形容「直到進入中興大學法商學院法律系(臺北市)就讀，才接觸到繁華、 複雜的都市風情。」

呂太郎表示，進入法律系就讀，並不是從小就立下的宏願，只是大學聯考成績排列的結果，「不過接觸法律後，卻被它深深吸引。」他用家鄉菜餚「糕渣」外冷內熱的特性自比，並說他體會的法律也是，「形式上，法律是冷漠的、不因人而異，有時甚 至不近人情。但只要深究法律實質內容，除了極少數不當立法外， 大都本著改造社會，增進人民福祉的目的而為規定，有其淑世利 人的熱情面。」

呂太郎現年60歲，最高學歷國立中興大學法律研究所法學碩士。他從1992年擔任彰化地方法院法官至今，實任法官達16年。專長民事法類，歷任地方法院、高等法院法官，辦理民事訴訟審判業務，兼任司法行政職務，推動法官人事制度改革及2016年司改後續研修工作。並曾擔任過司法院人事處處長、南投地方法院院長、台灣高等法院法院兼庭長、法官學院院長、東吳大學、東海大學法律系兼任副教授。

對於擔任大法官一職的期許，呂太郎表示，憲法為國家根本大法，以人權保障及增進人民福祉為核心任務，作為憲法最終解釋者之大法官，除必須具備一般法官所應有之正義、獨立、公正之基本素養外，更應具備使憲法解釋與適用，能兼顧穩定與前瞻、合理與可行的能力與特質。